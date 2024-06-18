Уход за яблоней в июне и её подкормка: что нужно знать

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Правила подкормки яблони в начале лета

1:03
Садоводство » Деревья и кустарники

Важно правильно ухаживать за яблоней летом. Для этого следует знать некоторые секреты выращивания.

Правила подкормки яблони в начале лета
Фото: commons.wikimedia.org by あおもりくま,Aomorikuma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как ухаживать за яблоней летом

Не выращивайте рядом с яблоней абрикосы, вишню или черешню. Старайтесь максимально избегать такого соседства, так как дерево не будет получать питательные вещества для нормального роста. Кроме того, яблони не любят розы, калину, сирень и барбарис.

Поливают дерево во время засухи и сильной жары. Можно использовать немного нитроаммофоски, растворив её в ведре воды для полива.

Чем подкормить яблоню летом

Полезными удобрениями для яблонь летом являются минеральные вещества. Например, препараты калия, азота. Ослабленные деревья нуждаются в подкормке, как только они зацветут.

Здоровые яблони удобряют после того, как завязи опадают. Среди органических веществ для яблони хорошо подойдет настой куриного помета или навозной жижи.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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