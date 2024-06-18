Уход за яблоней в июне и её подкормка: что нужно знать

Важно правильно ухаживать за яблоней летом. Для этого следует знать некоторые секреты выращивания.
Не выращивайте рядом с яблоней абрикосы, вишню или черешню. Старайтесь максимально избегать такого соседства, так как дерево не будет получать питательные вещества для нормального роста. Кроме того, яблони не любят розы, калину, сирень и барбарис.
Поливают дерево во время засухи и сильной жары. Можно использовать немного нитроаммофоски, растворив её в ведре воды для полива.
Полезными удобрениями для яблонь летом являются минеральные вещества. Например, препараты калия, азота. Ослабленные деревья нуждаются в подкормке, как только они зацветут.
Здоровые яблони удобряют после того, как завязи опадают. Среди органических веществ для яблони хорошо подойдет настой куриного помета или навозной жижи.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.