Какие ошибки могут привести к потере нормального урожая помидоров: их допускают многие – проверьте себя

Правила выращивания и подкормки помидоров

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Помидоры не так просты в выращивании, как кажется. Важно знать некоторые секреты.

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Какие ошибки можно допустить при выращивании томатов

Многие высаживают рассаду томатов в открытый грунт слишком рано. Дело в том, что томаты крайне чувствительны к перепадам температуры воздуха.

Также важно ежедневно и регулярно поливать томаты для нормального развития корней и зелёной части растения. Кроме того, для успешного выращивания томатов нужна рыхлая, питательная почва, богатая полезными минералами.

Отсутствие закаливания тоже является распространённой ошибкой при выращивании томатов.

Чем подкормить помидоры для хорошей завязи

Лучшим удобрением для томатов является борная кислота. Она стимулирует активный рост растений, а также активизирует плодоношение в жаркую погоду.

Средство для опрыскивания готовят из 10 г борной кислоты, разведённой в стакане горячей воды. Для стимуляции цветения также можно использовать азотно-фосфорно-калийные удобрения.