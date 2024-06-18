Какие ошибки могут привести к потере нормального урожая помидоров: их допускают многие – проверьте себя

Помидоры не так просты в выращивании, как кажется. Важно знать некоторые секреты.
Многие высаживают рассаду томатов в открытый грунт слишком рано. Дело в том, что томаты крайне чувствительны к перепадам температуры воздуха.
Также важно ежедневно и регулярно поливать томаты для нормального развития корней и зелёной части растения. Кроме того, для успешного выращивания томатов нужна рыхлая, питательная почва, богатая полезными минералами.
Отсутствие закаливания тоже является распространённой ошибкой при выращивании томатов.
Лучшим удобрением для томатов является борная кислота. Она стимулирует активный рост растений, а также активизирует плодоношение в жаркую погоду.
Средство для опрыскивания готовят из 10 г борной кислоты, разведённой в стакане горячей воды. Для стимуляции цветения также можно использовать азотно-фосфорно-калийные удобрения.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.