Какие ошибки могут привести к потере нормального урожая помидоров: их допускают многие – проверьте себя

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Правила выращивания и подкормки помидоров

1:10
Садоводство » Овощи

Помидоры не так просты в выращивании, как кажется. Важно знать некоторые секреты.

Правила выращивания и подкормки помидоров
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Какие ошибки можно допустить при выращивании томатов

Многие высаживают рассаду томатов в открытый грунт слишком рано. Дело в том, что томаты крайне чувствительны к перепадам температуры воздуха.

Также важно ежедневно и регулярно поливать томаты для нормального развития корней и зелёной части растения. Кроме того, для успешного выращивания томатов нужна рыхлая, питательная почва, богатая полезными минералами.

Отсутствие закаливания тоже является распространённой ошибкой при выращивании томатов.

Чем подкормить помидоры для хорошей завязи

Лучшим удобрением для томатов является борная кислота. Она стимулирует активный рост растений, а также активизирует плодоношение в жаркую погоду.

Средство для опрыскивания готовят из 10 г борной кислоты, разведённой в стакане горячей воды. Для стимуляции цветения также можно использовать азотно-фосфорно-калийные удобрения.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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