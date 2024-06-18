Растения скажут вам спасибо: лучшие способы подкормки лука в июле

Июль — время, когда растения нуждаются в дополнительном питании для полноценного роста и развития. Лук не исключение: правильное питание в этот период поможет обеспечить хороший урожай к концу сезона.
Мы рассмотрим несколько способов подкормки лука в июле для достижения максимальных результатов.
Лук — это культура, которая требует достаточного количества питательных веществ для формирования крупных луковиц.
В июле лук активно растет, формируя луковицу. Дополнительные питательные вещества способствуют ускоренному росту и развитию растения.
Правильное питание помогает укрепить иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.
Способы подкормки лука в июле.
Компост. Раз в 2-3 недели можно подкармливать лук компостом, внесенным вокруг растений. Компост обогатит почву органическим веществом и микроэлементами.
Перегной. Разведите навоз перегноем с водой в соотношении 1:5 и полейте полученным раствором почву у луковиц. Это хороший источник азота.
Чайная подкормка. Заварите недопитый чай или кофейный осадок и используйте его для полива лука. Он содержит микроэлементы, полезные для роста растений.
Азотные удобрения. Азот необходим для развития зелени лука. Используйте азотсодержащие удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, разведенные в воде.
Калийно-фосфорные удобрения. Для формирования крупных луковиц важно обеспечить растения фосфором и калием. Можно применить комплексные удобрения, содержащие эти элементы.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.