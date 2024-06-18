Растения скажут вам спасибо: лучшие способы подкормки лука в июле

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Как подкормить лук в июле: эффективные способы

Садоводство

Июль — время, когда растения нуждаются в дополнительном питании для полноценного роста и развития. Лук не исключение: правильное питание в этот период поможет обеспечить хороший урожай к концу сезона.

Как подкормить лук в июле: эффективные способы
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Мы рассмотрим несколько способов подкормки лука в июле для достижения максимальных результатов.

Лук — это культура, которая требует достаточного количества питательных веществ для формирования крупных луковиц. 

В июле лук активно растет, формируя луковицу. Дополнительные питательные вещества способствуют ускоренному росту и развитию растения.

Правильное питание помогает укрепить иммунитет растений, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Способы подкормки лука в июле.

Компост. Раз в 2-3 недели можно подкармливать лук компостом, внесенным вокруг растений. Компост обогатит почву органическим веществом и микроэлементами.

Перегной. Разведите навоз перегноем с водой в соотношении 1:5 и полейте полученным раствором почву у луковиц. Это хороший источник азота.

Чайная подкормка. Заварите недопитый чай или кофейный осадок и используйте его для полива лука. Он содержит микроэлементы, полезные для роста растений.

Азотные удобрения. Азот необходим для развития зелени лука. Используйте азотсодержащие удобрения, такие как мочевина или аммиачная селитра, разведенные в воде.

Калийно-фосфорные удобрения. Для формирования крупных луковиц важно обеспечить растения фосфором и калием. Можно применить комплексные удобрения, содержащие эти элементы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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