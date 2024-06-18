Все черви с округи сползутся на ваш участок: высыпьте этот "волшебный" порошок на землю — почва станет в разы плодороднее

Как привлечь полезных червей на участок?

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Дождевые черви являются самыми распространенными видами червей, которые можно встретить в навозе, почве и влажных местах. Они имеют серовато-розовый цвет и хорошо развитую способность к передвижению почти по всей длине своего тела. Дождевые черви играют важную роль в почве, они перерабатывают органические материалы, улучшают структуру почвы и способствуют обогащению её минералами.

Они способствуют обогащению грунта питательными веществами и увеличивают его воздухообмен. В результате улучшается общее здоровье почвы и растений, что в итоге приводит к лучшему урожаю.

Есть несколько способов привлечения червей на участок. Например, мульчирование органическими материалами.

Также рыбаки рекомендуют использовать гущу от кофе. Вытряхните её на землю и прикройте фанерой. Через несколько дней все червей будет видимо-невидимо.