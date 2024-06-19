Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов

Клубнике нужна защита: обзор лучших вариантов мульчирования

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника — одна из самых популярных ягодных культур на дачных участках. Для того, чтобы получить хороший урожай клубники, за ней нужен должный уход, в том числе и мульчирование. Рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для мульчирования клубничных грядок.

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Солома

Солома — один из самых распространённых и доступных материалов для мульчирования клубники. Она отлично защищает ягоды от загрязнения землёй во время дождей, а также препятствует росту сорняков. Кроме того, солома сохраняет влагу в почве, что особенно важно для клубники в жаркую погоду. Недостаток соломы — в том, что она разлагается довольно быстро, и её приходится обновлять каждый год.

Опилки

Опилки — более долговечный материал для мульчирования клубничных грядок. Они не только защищают ягоды и подавляют сорняки, но и медленно перегнивают, обогащая почву органикой. Единственный минус опилок — они могут закисливать почву, поэтому при их использовании стоит регулярно известковать землю.

Кора деревьев

Мульча из коры деревьев идеально подходит для клубники. Она сохраняет влагу в почве, защищает ягоды и подавляет рост сорняков. Кроме того, кора медленно разлагается, обеспечивая длительную защиту грядок. Правда, такая мульча может быть дороже других вариантов.

Скошенная трава

Свежескошенная трава — ещё один популярный материал для мульчирования клубники. Она впитывает влагу, препятствует испарению, защищает ягоды и подавляет сорняки. Однако траву нужно периодически обновлять, так как она быстро перегнивает.

Торф

Торфяная мульча также хорошо подходит для клубничных грядок. Она сохраняет влагу, препятствует росту сорняков и не дает загрязняться ягодам. Торф медленно разлагается, обогащая почву гумусом. Главный минус торфа — необходимость регулярного его обновления.

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что оптимальным вариантом для мульчирования клубники являются опилки или кора деревьев. Они более долговечны и менее трудоемки в обновлении, чем другие материалы. А солома, трава и торф тоже могут использоваться, но требуют более частого обновления.