Ясень для дачи: решаемся или отказываемся? Взвешиваем все аргументы

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Плюсы и минусы посадки ясеня на дачном участке

2:39
Садоводство » Деревья и кустарники

Ясень — это статное, быстрорастущее лиственное дерево, которое часто можно встретить в парках и на дачных участках. Но стоит ли высаживать его на своей даче? Рассмотрим основные преимущества и недостатки выращивания ясеня.

Плюсы и минусы посадки ясеня на дачном участке
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Преимущества посадки ясеня на даче:

1. Декоративность. Ясень отличается изящным, стройным силуэтом и красивой ажурной кроной. Осенью его листва приобретает яркие золотисто-жёлтые оттенки.

2. Быстрый рост. Ясень растет довольно быстро, достигая высоты 20-25 метров за 15-20 лет. Это делает его отличным вариантом для быстрого озеленения участка.

3. Экологичность. Ясень хорошо очищает воздух, насыщая его кислородом. Его крона также защищает от солнечных лучей, создавая приятную тень.

4. Прочность древесины. Древесина ясеня отличается высокой твердостью и износостойкостью, что делает её востребованной в строительстве и мебельном производстве.

5. Устойчивость к факторам среды. Ясень хорошо переносит засуху, морозы, городское загрязнение воздуха, устойчив к болезням и вредителям.

Недостатки посадки ясеня на даче:

1. Агрессивная корневая система. Разветвлённая, глубокая корневая система ясеня способна разрушать фундаменты, тротуары, подземные коммуникации.

2. Обильное листопадение. Ежегодный массовый листопад требует регулярной и трудоёмкой уборки, особенно если дерево растет близко к постройкам.

3. Высокая теневыносливость. Густая крона ясеня отбрасывает обширную тень, угнетая рост газона и других растений под деревом.

4. Аллергичность. Пыльца ясеня является сильным аллергеном, особенно опасным для людей с чувствительностью.

5. Хрупкость ветвей. Ветви ясеня достаточно ломкие, что увеличивает риск повреждений во время сильных ветров или обильных снегопадов.

В целом, ясень — это красивое, полезное дерево, но его выращивание на даче сопряжено с определенными трудностями. Необходимо тщательно продумать, сможете ли вы регулярно справляться с листопадом, агрессивными корнями и другими сложностями. Так что решение о посадке ясеня на участке требует взвешенного подхода.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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