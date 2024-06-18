Сумах пушистый: стоит ли высаживать это декоративное дерево на даче?

Сажать ли сумах пушистый? Разбираемся в деталях

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Сумах пушистый — это листопадное дерево с необычной, привлекающей внимание внешностью. Его всё чаще можно встретить на дачных участках, но перед посадкой важно оценить, подойдёт ли это растение именно вашему саду.

Фото: commons.wikimedia.org by Graxior is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества сумаха пушистого

яркая декоративность. Весной молодые ярко-красные листья сумаха создают эффектный контраст с зеленью других растений. Осенью же они окрашиваются в насыщенные оранжевые, алые и пурпурные тона;

неприхотливость к условиям. Сумах пушистый отличается высокой устойчивостью к засухе, холодам и прочим стрессовым факторам. Он способен расти на бедных почвах различного состава;

антибактериальные свойства. Листья сумаха выделяют фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы и очищающие воздух вокруг;

теневыносливость. Дерево прекрасно чувствует себя не только на солнечных, но и в полутенистых местах участка;

привлечение полезных насекомых. Цветы сумаха богаты нектаром, поэтому они активно посещаются пчёлами, бабочками и другими насекомыми-опылителями.

Недостатки сумаха пушистого

агрессивная корневая система. Разрастающиеся корни могут разрушать садовые дорожки, фундаменты построек, проникать в канализацию;

опасность при ветре. Ветви сумаха достаточно хрупкие и легко обламываются во время порывов ветра, представляя угрозу для людей и построек;

токсичность для других растений. Выделяемые сумахом вещества токсичны для многих садовых культур, поэтому надо осторожно подбирать соседние посадки;

аллергенность. Пыльца сумаха является сильным аллергеном, вызывающим реакции у чувствительных людей;

опадение листвы. Обильное осеннее листопадение требует регулярной уборки опавших листьев.

В целом сумах пушистый — весьма декоративное, но проблемное дерево для дачного участка. Перед его посадкой необходимо тщательно оценить, подходят ли вашему саду его особенности, и будете ли вы готовы справляться с возможными сложностями. Только взвесив все "за" и "против", можно принять взвешенное решение.