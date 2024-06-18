Сумах пушистый: стоит ли высаживать это декоративное дерево на даче?

Сумах пушистый — это листопадное дерево с необычной, привлекающей внимание внешностью. Его всё чаще можно встретить на дачных участках, но перед посадкой важно оценить, подойдёт ли это растение именно вашему саду.
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Преимущества сумаха пушистого
яркая декоративность. Весной молодые ярко-красные листья сумаха создают эффектный контраст с зеленью других растений. Осенью же они окрашиваются в насыщенные оранжевые, алые и пурпурные тона;
неприхотливость к условиям. Сумах пушистый отличается высокой устойчивостью к засухе, холодам и прочим стрессовым факторам. Он способен расти на бедных почвах различного состава;
антибактериальные свойства. Листья сумаха выделяют фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы и очищающие воздух вокруг;
теневыносливость. Дерево прекрасно чувствует себя не только на солнечных, но и в полутенистых местах участка;
привлечение полезных насекомых. Цветы сумаха богаты нектаром, поэтому они активно посещаются пчёлами, бабочками и другими насекомыми-опылителями.
Недостатки сумаха пушистого
агрессивная корневая система. Разрастающиеся корни могут разрушать садовые дорожки, фундаменты построек, проникать в канализацию;
опасность при ветре. Ветви сумаха достаточно хрупкие и легко обламываются во время порывов ветра, представляя угрозу для людей и построек;
токсичность для других растений. Выделяемые сумахом вещества токсичны для многих садовых культур, поэтому надо осторожно подбирать соседние посадки;
аллергенность. Пыльца сумаха является сильным аллергеном, вызывающим реакции у чувствительных людей;
опадение листвы. Обильное осеннее листопадение требует регулярной уборки опавших листьев.
В целом сумах пушистый — весьма декоративное, но проблемное дерево для дачного участка. Перед его посадкой необходимо тщательно оценить, подходят ли вашему саду его особенности, и будете ли вы готовы справляться с возможными сложностями. Только взвесив все "за" и "против", можно принять взвешенное решение.
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