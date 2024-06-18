Сумах пушистый: стоит ли высаживать это декоративное дерево на даче?

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Сажать ли сумах пушистый? Разбираемся в деталях

2:21
Садоводство » Деревья и кустарники

Сумах пушистый — это листопадное дерево с необычной, привлекающей внимание внешностью. Его всё чаще можно встретить на дачных участках, но перед посадкой важно оценить, подойдёт ли это растение именно вашему саду.

Сажать ли сумах пушистый? Разбираемся в деталях
Фото: commons.wikimedia.org by Graxior is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества сумаха пушистого

  • яркая декоративность. Весной молодые ярко-красные листья сумаха создают эффектный контраст с зеленью других растений. Осенью же они окрашиваются в насыщенные оранжевые, алые и пурпурные тона;
  • неприхотливость к условиям. Сумах пушистый отличается высокой устойчивостью к засухе, холодам и прочим стрессовым факторам. Он способен расти на бедных почвах различного состава;
  • антибактериальные свойства. Листья сумаха выделяют фитонциды, убивающие вредные микроорганизмы и очищающие воздух вокруг;
  • теневыносливость. Дерево прекрасно чувствует себя не только на солнечных, но и в полутенистых местах участка;
  • привлечение полезных насекомых. Цветы сумаха богаты нектаром, поэтому они активно посещаются пчёлами, бабочками и другими насекомыми-опылителями.

Недостатки сумаха пушистого

  • агрессивная корневая система. Разрастающиеся корни могут разрушать садовые дорожки, фундаменты построек, проникать в канализацию;
  • опасность при ветре. Ветви сумаха достаточно хрупкие и легко обламываются во время порывов ветра, представляя угрозу для людей и построек;
  • токсичность для других растений. Выделяемые сумахом вещества токсичны для многих садовых культур, поэтому надо осторожно подбирать соседние посадки;
  • аллергенность. Пыльца сумаха является сильным аллергеном, вызывающим реакции у чувствительных людей;
  • опадение листвы. Обильное осеннее листопадение требует регулярной уборки опавших листьев.

В целом сумах пушистый — весьма декоративное, но проблемное дерево для дачного участка. Перед его посадкой необходимо тщательно оценить, подходят ли вашему саду его особенности, и будете ли вы готовы справляться с возможными сложностями. Только взвесив все "за" и "против", можно принять взвешенное решение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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