Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик Ильин объяснил, когда в столице закончатся дожди
Как очистить лобовое стекло от мошек
Госдума утвердила обязательное страхование рисков для ИИ-технологий
Ветеринары рассказали, из-за чего собака испытывает тревожность
Правильная подкормка огурцов в июле
Тёмный шоколад защищает от инсульта и депрессии
Мировые Центробанки перестают верить в доллар
Домашняя яичная лапша: в разы вкуснее покупной
Селин Дион не сдержала слёз на премьере фильма о самой себе
Сажаем берёзу на даче: детальный обзор всех "за" и "против"

Стоит ли сажать берёзу?

2:29
Садоводство » Деревья и кустарники

Берёза — одно из самых узнаваемых и любимых деревьев в нашей стране. Её белоснежный ствол и трепетная листва делают её настоящим украшением любого загородного участка. Однако прежде чем высаживать берёзу на даче, стоит внимательно рассмотреть все плюсы и минусы этого решения.

Стоит ли сажать берёзу?
Фото: commons.wikimedia.org by MarcusObal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Преимущества посадки берёзы

  • декоративность. Берёза, безусловно, является одним из самых привлекательных деревьев. Её изящный внешний вид будет радовать глаз и создавать атмосферу умиротворения на участке;
  • оздоровление воздуха. Берёзы выделяют фитонциды, обладающие антибактериальными свойствами. Это значительно улучшает экологию вокруг дачного дома;
  • создание тени и прохлады. Раскидистая крона берёзы отлично защищает от солнечных лучей, формируя уютные затенённые зоны;
  • экологичность. Берёза — это местное, неприхотливое дерево, которое не требует особого ухода и является устойчивым к климатическим условиям региона;
  • обогащение почвы. Листья берёзы, богатые минеральными веществами, быстро разлагаются, улучшая структуру и плодородие почвы.

Недостатки посадки берёзы

  • агрессивная корневая система. Мощные корни берёзы могут разрушать садовые дорожки, фундаменты построек, забираться в канализационные трубы;
  • интенсивное затенение. Густая крона берёзы создаёт очень плотную тень, что может негативно влиять на рост других растений рядом;
  • аллергенность. Пыльца берёзы является одним из самых сильных природных аллергенов, что доставляет неудобства людям, страдающим аллергией;
  • недолговечность. Берёзы в среднем живут 60-80 лет, а после 40-50 лет начинают стремительно стареть и терять декоративные свойства;
  • хрупкость. Из-за тонкой и лёгкой древесины, берёзы довольно ветхи и при сильном ветре могут ломаться, представляя потенциальную опасность.

Таким образом, решение о посадке берёзы на даче требует взвешенного подхода. Необходимо тщательно проанализировать все плюсы и минусы, чтобы определить, подходит ли это дерево для вашего участка. Правильный выбор места и своевременный уход помогут максимально реализовать достоинства берёзы и минимизировать её недостатки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай

Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.

Обязательные летние подкормки для высокого урожая чеснока
Как срывать огурцы, чтобы они быстрее созрели
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Удивительные возможности горчицы для дачников: как извлечь максимум пользы
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много
Последние материалы
Как очистить лобовое стекло от мошек
Госдума утвердила обязательное страхование рисков для ИИ-технологий
Ветеринары рассказали, из-за чего собака испытывает тревожность
Правильная подкормка огурцов в июле
Тёмный шоколад защищает от инсульта и депрессии
Мировые Центробанки перестают верить в доллар
Домашняя яичная лапша: в разы вкуснее покупной
Стоит ли сажать берёзу?
Селин Дион не сдержала слёз на премьере фильма о самой себе
Малафеев: Журналистам не стоит лезть в личную жизнь вратаря Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников