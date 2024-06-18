Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой

Как правильно формировать перцы?

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для получения хорошего урожая перца важно правильно формировать кусты. О том, как это сделать, рассказала огородница Виктория Радзевская.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Удаление пасынков

Уберите все пасынки до развилки. Дальше формируйте куст.

Удаление коронного цветка

Его можно оставить, но удаление также является правильным решением. Огородница убирает его, чтобы первый плод не тормозил развитие куста.

Формирование кустов

Начиная с места разветвления у перца, начинают развиваться боковые побеги. Оставляйте только 2-3 самых сильных побега и удаляйте остальные. Таким образом, образуется куст с 2-3 стволами.

Этот метод формирования позволяет избежать загущения куста. Но это ещё не всё: по мере роста на этих стволах также появляются пасынки. Прищипывайте боковые побеги, которые растут внутрь куста, оставляя только сильные.

В результате перцы нарастят множество плодов. Кусты не будут загущенными, они пропустят свет и воздух.