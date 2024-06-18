Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой

Для получения хорошего урожая перца важно правильно формировать кусты. О том, как это сделать, рассказала огородница Виктория Радзевская.
Удаление пасынков
Уберите все пасынки до развилки. Дальше формируйте куст.
Удаление коронного цветка
Его можно оставить, но удаление также является правильным решением. Огородница убирает его, чтобы первый плод не тормозил развитие куста.
Формирование кустов
Начиная с места разветвления у перца, начинают развиваться боковые побеги. Оставляйте только 2-3 самых сильных побега и удаляйте остальные. Таким образом, образуется куст с 2-3 стволами.
Этот метод формирования позволяет избежать загущения куста. Но это ещё не всё: по мере роста на этих стволах также появляются пасынки. Прищипывайте боковые побеги, которые растут внутрь куста, оставляя только сильные.
В результате перцы нарастят множество плодов. Кусты не будут загущенными, они пропустят свет и воздух.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.