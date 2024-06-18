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Тыква и кабачки на одной грядке: стоит ли объединять эти культуры?

Как правильно выращивать тыкву и кабачки вместе

2:18
Садоводство » Овощи

Многие огородники задаются вопросом, можно ли сажать тыкву и кабачки на одной грядке? Ответ на этот вопрос не однозначен, и важно понимать некоторые особенности выращивания этих культур.

Как правильно выращивать тыкву и кабачки вместе
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Общие требования

Тыква и кабачки относятся к одному семейству Тыквенные и имеют много общего в агротехнике. Они предпочитают плодородные, хорошо дренированные почвы и нуждаются в солнечном месте. Оптимальная температура для них +20...+25°С. Поэтому в целом эти овощи можно выращивать на одной грядке.

Различия в потребностях

Несмотря на сходство, у тыквы и кабачков есть некоторые различия в потребностях. Тыква имеет более мощную корневую систему и развивается медленнее, чем кабачки. Поэтому она может забирать больше питательных веществ из почвы. Кабачки же растут быстрее и могут подавлять тыкву.

Риски конкуренции

Из-за разных темпов роста и высоты растений на одной грядке могут возникать проблемы. Высокорослая тыква может закрывать от света более низкорослые кабачки, сдерживая их развитие. При этом стелющиеся побеги обеих культур могут сильно переплетаться, мешая друг другу.

Оптимальное решение

Чтобы снизить риски, лучше сажать тыкву и кабачки на соседних, но отдельных грядках. Это позволит обеспечить каждую культуру необходимым пространством и полноценным доступом к солнечному свету. При этом расположение грядок должно быть таким, чтобы побеги могли свободно распространяться без переплетения.

Если все же принято решение сажать эти культуры вместе, то важно:

  • выбирать компактные, низкорослые сорта тыквы, чтобы они не доминировали над кабачками;
  • обеспечивать регулярное внесение органических удобрений, чтобы растения получали достаточно питания;
  • своевременно проводить подкормки и поливы, чтобы растения не испытывали стресс;
  • формировать кусты тыквы, регулярно прищипывая верхушки побегов.

Строгое соблюдение этих правил позволит успешно выращивать тыкву и кабачки на одной грядке. Но все же раздельное размещение культур на участке будет предпочтительнее.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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