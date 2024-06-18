Урожай увеличится на 40%: в июне полейте этим огурцы, томаты и перцы — плоды начинают образовываться с нарастающей силой:

Почему стоит подкормить овощи гиббереллином?

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

У многих садоводов растения не хотят плодоносить из-за неподходящего климата и плохой почвы. В этих случаях лучше использовать различные стимуляторы роста. Простое средство способно увеличить урожай на 30-40%. Понадобится гиббереллиновая кислота. На неё хорошо реагируют перцы, огурцы, томаты, другие растения.

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Гиббереллин — натуральный препарат, извлекаемый из гриба гиббереллы. Японцы первыми начали использовать его в сельском хозяйстве после того, как заметили, что этот гриб улучшает урожайность и качество риса. Гиббереллины — мощный стимулятор роста растений, который способствует делению клеток и усилению роста всех их частей, включая стебли, листья, плоды и корни.

В июне, когда томаты, огурцы и перцы зацветают, обработайте их гиббереллиновой кислотой, чтобы ускорить процесс. Уже через несколько дней можно заметить, как плоды начинают образовываться с нарастающей силой.

Приготовление препарата просто: его легко растворить в тёплой воде, но перед использованием важно внимательно изучить инструкцию по разведению, так как объём и концентрация препарата могут различаться в зависимости от производителя.