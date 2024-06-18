Гладиолусы, от которых невозможно оторвать глаз: самые завораживающие сорта

Эти гладиолусы способны очаровать

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Гладиолусы - эффектные и яркие цветы, которые обязательно нужно иметь в саду. Эти роскошные многолетники радуют глаз пышными соцветиями самых разнообразных окрасок. Но среди огромного множества сортов как выбрать лучшие? Мы расскажем о самых красивых и неприхотливых гладиолусах.

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Серебристый лебедь

Один из самых элегантных и нежных сортов. Его крупные воронковидные цветки имеют серебристо-белые лепестки с едва заметным кремовым оттенком. Высота растения до 120 см. Гладиолус "Серебристый лебедь" цветет долго, до 30 дней, и отлично смотрится в букетах.

Вулкан

Этот сорт поражает своей яркостью. Пламенно-красные, почти бархатные цветки с волнистыми краями лепестков собраны в большие пирамидальные соцветия. Гладиолус "Вулкан" вырастает до 120 см в высоту и очень эффектно смотрится в саду.

Пикассо

Необычный и запоминающийся сорт с необычной расцветкой. Крупные цветки (до 15 см в диаметре) имеют кремово-белые лепестки с красными штрихами и пятнами. Создается впечатление, будто каждый бутон нарисован художником. Высота растения до 120 см.

Хабанера

Этот гладиолус порадует вас богатством оттенков. Его полураскрытые цветки окрашены в разные оттенки - от глубокого фиолетового до лавандового. Каждый бутон неповторим! Высота стебля 90-110 см.

Глория дей

Сорт с пышными соцветиями нежно-розового цвета со сливочно-белым центром. Бутоны при распускании напоминают розы, а высокие стебли до 120 см делают его незаменимым для срезки.

Синий туман

Как нетрудно догадаться по названию, этот гладиолус выделяется среди других необычным синим или фиолетовым оттенком. Высокий стебель до 120 см несет много средних по размеру цветков. Сорт поражает необычным и загадочным видом.

Кармен

Яркий и насыщенный сорт с крупными (до 15 см) пурпурно-красными цветками. Высота растения до 120 см, очень декоративен в букетах и групповых посадках.

Эти сорта гладиолусов отличаются неприхотливостью, устойчивостью к болезням и обильным цветением.