Психотравматолог рассказала, как увлечь детей работой на дачном участке

Если дети не проявляют интереса к труду, то вот что делать

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Как увлечь детей работой на дачном участке? Казалось бы, свежий воздух, развлечения на свежем воздухе, возможность поиграть и побегать, но часто дети не проявляют интереса к труду. Как же можно привлечь их к работе в огороде или в саду? Об этом рассказала в беседе с Pravda психотравматолог, кандидат психологических наук Ирина Обухова.

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"Детям это особо сейчас не надо. Бабушки – это все-таки не нуклеарная семья. Дело в том, чтобы мотивировать детей, нужны те посредники в виде родителей, которые есть, они должны изначально что-то прививать, объяснять. Потому что летом вдруг с того ни с сего бабушки ничего не сделают со своими внуками. Просто ничего, если в своё время эти бабушки ничего не делали со своими детьми. Ключевая вещь – это посредники. Что говорят родители детям, когда они приезжают на дачу? В зависимости от возраста. «Ты такой помощник, ты можешь помочь бабушке. Бабушка без тебя не справиться». Это для относительно маленьких детей, которым важна родительская похвала"

Ирина Обухова поясняет, что в зависимости от возраста ребёнка ключевые фигуры – это родители, а не бабушки и дедушки и что им надо сказать внуку или внучке, так как дети их просто не будут слушаться.