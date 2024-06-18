Психотравматолог рассказала, как увлечь детей работой на дачном участке

Как увлечь детей работой на дачном участке? Казалось бы, свежий воздух, развлечения на свежем воздухе, возможность поиграть и побегать, но часто дети не проявляют интереса к труду. Как же можно привлечь их к работе в огороде или в саду? Об этом рассказала в беседе с Pravda психотравматолог, кандидат психологических наук Ирина Обухова.
"Детям это особо сейчас не надо. Бабушки – это все-таки не нуклеарная семья. Дело в том, чтобы мотивировать детей, нужны те посредники в виде родителей, которые есть, они должны изначально что-то прививать, объяснять. Потому что летом вдруг с того ни с сего бабушки ничего не сделают со своими внуками. Просто ничего, если в своё время эти бабушки ничего не делали со своими детьми. Ключевая вещь – это посредники. Что говорят родители детям, когда они приезжают на дачу? В зависимости от возраста. «Ты такой помощник, ты можешь помочь бабушке. Бабушка без тебя не справиться». Это для относительно маленьких детей, которым важна родительская похвала"
Ирина Обухова поясняет, что в зависимости от возраста ребёнка ключевые фигуры – это родители, а не бабушки и дедушки и что им надо сказать внуку или внучке, так как дети их просто не будут слушаться.
"Любой ребенок может помочь, даже если совсем немного лет. С любой помощью вы развиваете мелкую моторику. Если даже поднимет одно яблоко, донесёт и положит куда-то в корзину, для малыша это уже участие, помощь, движение, развитие моторики. На каждом этапе ребёнку, конечно, во благо. Маленьким тем более очень важно, когда их слушают, когда они нужны, когда они полезны. И в любом возрасте
их можно задействовать. Если малышу 4 года, то он донесёт одно яблоко и две клубники, если не съест по дороге, то куда-то положит. На любом этапе в любом возрасте, конечно, важно замотивировать и что-то сказать, - резюмировала специалист.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.