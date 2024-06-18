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Как перевозить свежую зелень и сохранить её товарный вид

Способы правильной транспортировки свежей зелени

2:14
Садоводство » Советы

Для многих огородников одной из самых сложных задач является транспортировка выращенной зелени — петрушки, укропа, салата, шпината и других культур. Неправильная упаковка и перевозка могут привести к быстрому увяданию и порче нежных листьев и стеблей. Но соблюдение простых правил позволит сохранить всю свежесть и качество.

Способы правильной транспортировки свежей зелени
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Подготовка зелени к транспортировке

Важно тщательно подготовить зелень к перевозке. Лучше всего собирать урожай рано утром, когда растения напитаны влагой. Затем необходимо аккуратно промыть листья и дать им обсохнуть на воздухе. Особенно важно это для листовых культур — салата, шпината и т. д.

Упаковка зелени

Самая распространённая ошибка — упаковка зелени в полиэтиленовые пакеты. Это приводит к быстрому нагреванию и потере влаги. Лучше использовать специальные вентилируемые контейнеры или коробки с отверстиями. Можно также заворачивать пучки зелени во влажную бумагу или ткань.

При перевозке на большие расстояния можно добавить в упаковку с зеленью небольшие кубики льда. Они будут поддерживать необходимую прохладу и влажность.

Размещение в автомобиле

Перевозить зелень лучше всего в салоне автомобиля, а не в багажнике. Там выше вероятность резких перепадов температуры и повреждения листьев. Укладывайте контейнеры аккуратно, чтобы они не двигались во время поездки.

Время в пути

Старайтесь сократить время в пути до минимума. Чем быстрее вы доставите свежесобранную зелень, тем лучше она сохранит свой вид и качество. По возможности избегайте поездок в самую жару.

Хранение после транспортировки

Сразу после доставки распакуйте зелень и поместите ее в прохладное место. Идеальная температура хранения — от +2 до +5°C. Можно также поставить пучки в воду, как срезанные цветы, это позволит сохранить их свежесть на несколько дней.

Соблюдение этих простых правил позволит сохранить весь вкус и аромат выращенной вами зелени даже при длительных поездках.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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