Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая

Как срывать огурцы, чтобы они быстрее созрели

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники сталкиваются с проблемой, когда огурцы на их грядках растут медленно, а плодоношение запаздывает. Оказывается, секрет быстрого созревания кроется в правильном сборе урожая.

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Своевременный сбор — залог быстрого плодоношения

Как показывает практика, огурцы начинают созревать быстрее, если их регулярно и своевременно снимать с кустов. Это достигается за счёт принципа "чем больше собираешь, тем больше появляется".

Когда огурцы остаются висеть на растениях, это сдерживает их дальнейшее плодоношение. Растение просто "думает", что ему незачем больше завязывать новые плоды, ведь имеющиеся уже созрели.

Но стоит регулярно срывать огурчики, как растение начинает активно наращивать новые завязи, стремясь восстановить утраченное. В результате плодоношение ускоряется в 4-5 раз.

Как правильно срывать огурцы

При сборе урожая важно соблюдать несколько правил:

срезайте плоды, не дожидаясь их полной зрелости. Оптимальный размер — 10-12 см;

не тяните и не срываете огурцы с усилием. Аккуратно срезайте их ножницами или ножом, оставляя 1-2 см плодоножки;

собирайте урожай регулярно, минимум 2-3 раза в неделю. Не допускайте перерастания огурцов;

после сбора плодов обязательно проводите влажную уборку ботвы и грядок. Это профилактика грибковых и бактериальных болезней;

подкармливайте растения комплексными удобрениями, это ускорит появление новых завязей.

Строгое соблюдение этих правил позволит значительно ускорить плодоношение огурцов и собрать обильный урожай. Своевременный и аккуратный сбор — залог непрерывного плодоношения на протяжении всего сезона.