Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая

Многие дачники сталкиваются с проблемой, когда огурцы на их грядках растут медленно, а плодоношение запаздывает. Оказывается, секрет быстрого созревания кроется в правильном сборе урожая.
Как показывает практика, огурцы начинают созревать быстрее, если их регулярно и своевременно снимать с кустов. Это достигается за счёт принципа "чем больше собираешь, тем больше появляется".
Когда огурцы остаются висеть на растениях, это сдерживает их дальнейшее плодоношение. Растение просто "думает", что ему незачем больше завязывать новые плоды, ведь имеющиеся уже созрели.
Но стоит регулярно срывать огурчики, как растение начинает активно наращивать новые завязи, стремясь восстановить утраченное. В результате плодоношение ускоряется в 4-5 раз.
При сборе урожая важно соблюдать несколько правил:
Строгое соблюдение этих правил позволит значительно ускорить плодоношение огурцов и собрать обильный урожай. Своевременный и аккуратный сбор — залог непрерывного плодоношения на протяжении всего сезона.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.