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Две нестандартные идеи, как использовать марганцовку на даче

Вот как можно использовать марганцовку в огороде

1:50
Садоводство » Советы

Марганцовка — это универсальное средство, которое должно быть в арсенале каждого дачника. Помимо стандартных способов применения, существуют и более необычные варианты использования этого вещества на садовом участке.

Вот как можно использовать марганцовку в огороде
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Катышев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Дезинфекция грунта

Одним из самых эффективных способов применения марганцовки на даче является дезинфекция грунта. Это особенно актуально перед посадкой рассады или высевом семян овощных культур.

Для этого нужно растворить несколько кристаллов марганцовки в воде до получения насыщенного фиолетового раствора. Затем этим раствором обильно пролить участок, где будут высаживаться растения. Марганцовка уничтожит болезнетворные бактерии и грибки, которые могли оставаться в почве.

Кроме того, такая обработка стимулирует рост и развитие последующих культур, улучшает их приживаемость.

Борьба с сорняками

Ещё один интересный способ применения марганцовки на даче — использование ее в качестве эффективного гербицида. Это особенно актуально для борьбы с злостными сорняками.

Для этого нужно приготовить раствор марганцовки крепостью 1-2%. Затем аккуратно обрызгать им растения-сорняки на участке. Марганцовка ожигает и иссушает листья, в результате чего сорняки быстро засыхают и погибают.

Отметим, что использовать этот способ нужно крайне аккуратно, чтобы не задеть культурные растения. Обрабатывать следует только сорняки, избегая попадания раствора на нужные культуры.

Марганцовка — незаменимый помощник дачника. Помимо стандартных способов применения, существуют и более оригинальные варианты использования этого вещества, о которых знают далеко не все садоводы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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