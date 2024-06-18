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Борьба с вредителями по-простому: как использовать соду против слизней и гусениц

Избавляемся от вредителей натуральным способом

Садоводство » Советы

Если вы столкнулись на своём участке с нашествием слизней и гусениц, знайте — есть простое и эффективное решение этой проблемы, о котором не все дачники осведомлены. Речь идёт об обыкновенной пищевой соде.

Избавляемся от вредителей натуральным способом
Фото: commons.wikimedia.org by Вальдимар is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сода против слизней

Слизни — настоящее бедствие для дачников. Эти ползучие вредители способны буквально за ночь уничтожить нежные всходы и свежие листья растений. Чтобы от них избавиться, многие прибегают к использованию химических средств. Однако есть более безопасный и доступный способ — пищевая сода.

Суть метода заключается в том, что сода вызывает у слизней обезвоживание организма, что приводит к их гибели. Для этого необходимо просто присыпать наиболее проблемные места на грядках небольшим количеством соды. Особенно хорошо это работает вокруг рассады и молодых всходов.

Важно обновлять "присыпку" после дождя, так как вода смывает соду. Также стоит использовать соду в комплексе с другими методами борьбы, например, с помощью пивных ловушек или бордюров из опилок.

Сода против гусениц

Не менее эффективна сода и против гусениц — ещё одних крупных вредителей, способных нанести значительный ущерб растениям на участке. Достаточно просто равномерно посыпать места их обитания или скопления небольшим количеством пищевой соды.

При контакте с содой гусеницы получают ожоги слизистых оболочек, что приводит к их гибели. Кроме того, сода нарушает водный баланс организма вредителей, что также способствует их уничтожению.

Применять соду против гусениц можно как самостоятельно, так и в комплексе с другими средствами защиты, например, с биологическими препаратами.

Важно использовать только пищевую соду, так как другие виды могут быть вредны для растений. Также стоит учитывать, что сода может повредить некоторые нежные культуры, поэтому перед обработкой проверьте, как она влияет на ваши растения.

Пищевая сода — простое, доступное и безопасное средство, которое поможет избавиться от назойливых слизней и гусениц на вашем участке. Попробуйте этот метод и убедитесь в его эффективности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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