Как правильно и эффективно подкармливать розы в течение года

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Пошаговая инструкция по подкормке роз: от весны до осени

2:18
Садоводство » Цветы

Розы — королевы сада, которые требуют к себе особого внимания и ухода. Одним из важнейших аспектов правильного ухода за розами является грамотное и своевременное внесение удобрений. Давайте разберёмся, как правильно удобрять розы для получения обильного и здорового цветения.

Виды удобрений для роз

Розы — растения, которые нуждаются в сбалансированном питании. Для них подходят следующие виды удобрений:

1. Органические:

  • перегной;
  • компост;
  • куриный помет;
  • коровий навоз.

2. Минеральные:

  • суперфосфат;
  • сульфат калия;
  • сульфат магния;
  • комплексные удобрения для роз.

Когда вносить удобрения?

В течение сезона розы нуждаются в нескольких подкормках:

  • ранней весной (апрель-май) — вносятся органические удобрения (перегной, компост) под перекопку почвы. Это обеспечит розы питательными веществами на весь сезон;
  • в период бутонизации (май-июнь) — рекомендуется подкормка комплексными минеральными удобрениями для роз. Это стимулирует обильное и длительное цветение;
  • летом (июнь-июль) — подкормка органическими жидкими удобрениями (настои травы, коровьего навоза) поможет розам справиться с летней жарой;
  • осенью (сентябрь-октябрь) — завершающая подкормка органикой (компост) обеспечит растения необходимыми питательными веществами на зиму.

Как вносить удобрения?

Органические удобрения вносятся в почву под перекопку или в лунки при посадке. Минеральные удобрения лучше вносить в приствольный круг, равномерно распределяя по поверхности, и аккуратно заделывать в почву.

Жидкие подкормки можно вносить путем полива или опрыскивания кустов.

Дозировки зависят от вида удобрений и указываются в инструкции на упаковке. В среднем на 1 кв. м. посадок необходимо:

  • перегной, компост — 3-5 кг;
  • минеральные удобрения — 30-50 г;
  • жидкие подкормки — 1-2 л раствора.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим розам отличное питание и получите яркое, продолжительное цветение!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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