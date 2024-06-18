Как правильно и эффективно подкармливать розы в течение года

Пошаговая инструкция по подкормке роз: от весны до осени

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розы — королевы сада, которые требуют к себе особого внимания и ухода. Одним из важнейших аспектов правильного ухода за розами является грамотное и своевременное внесение удобрений. Давайте разберёмся, как правильно удобрять розы для получения обильного и здорового цветения.

Виды удобрений для роз

Розы — растения, которые нуждаются в сбалансированном питании. Для них подходят следующие виды удобрений:

1. Органические:

перегной;

компост;

куриный помет;

коровий навоз.

2. Минеральные:

суперфосфат;

сульфат калия;

сульфат магния;

комплексные удобрения для роз.

Когда вносить удобрения?

В течение сезона розы нуждаются в нескольких подкормках:

ранней весной (апрель-май) — вносятся органические удобрения (перегной, компост) под перекопку почвы. Это обеспечит розы питательными веществами на весь сезон;

в период бутонизации (май-июнь) — рекомендуется подкормка комплексными минеральными удобрениями для роз. Это стимулирует обильное и длительное цветение;

летом (июнь-июль) — подкормка органическими жидкими удобрениями (настои травы, коровьего навоза) поможет розам справиться с летней жарой;

осенью (сентябрь-октябрь) — завершающая подкормка органикой (компост) обеспечит растения необходимыми питательными веществами на зиму.

Как вносить удобрения?

Органические удобрения вносятся в почву под перекопку или в лунки при посадке. Минеральные удобрения лучше вносить в приствольный круг, равномерно распределяя по поверхности, и аккуратно заделывать в почву.

Жидкие подкормки можно вносить путем полива или опрыскивания кустов.

Дозировки зависят от вида удобрений и указываются в инструкции на упаковке. В среднем на 1 кв. м. посадок необходимо:

перегной, компост — 3-5 кг;

минеральные удобрения — 30-50 г;

жидкие подкормки — 1-2 л раствора.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим розам отличное питание и получите яркое, продолжительное цветение!