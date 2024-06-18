Как правильно и эффективно подкармливать розы в течение года

Розы — королевы сада, которые требуют к себе особого внимания и ухода. Одним из важнейших аспектов правильного ухода за розами является грамотное и своевременное внесение удобрений. Давайте разберёмся, как правильно удобрять розы для получения обильного и здорового цветения.
Виды удобрений для роз
Розы — растения, которые нуждаются в сбалансированном питании. Для них подходят следующие виды удобрений:
1. Органические:
перегной;
компост;
куриный помет;
коровий навоз.
2. Минеральные:
суперфосфат;
сульфат калия;
сульфат магния;
комплексные удобрения для роз.
Когда вносить удобрения?
В течение сезона розы нуждаются в нескольких подкормках:
ранней весной (апрель-май) — вносятся органические удобрения (перегной, компост) под перекопку почвы. Это обеспечит розы питательными веществами на весь сезон;
в период бутонизации (май-июнь) — рекомендуется подкормка комплексными минеральными удобрениями для роз. Это стимулирует обильное и длительное цветение;
летом (июнь-июль) — подкормка органическими жидкими удобрениями (настои травы, коровьего навоза) поможет розам справиться с летней жарой;
осенью (сентябрь-октябрь) — завершающая подкормка органикой (компост) обеспечит растения необходимыми питательными веществами на зиму.
Как вносить удобрения?
Органические удобрения вносятся в почву под перекопку или в лунки при посадке. Минеральные удобрения лучше вносить в приствольный круг, равномерно распределяя по поверхности, и аккуратно заделывать в почву.
Жидкие подкормки можно вносить путем полива или опрыскивания кустов.
Дозировки зависят от вида удобрений и указываются в инструкции на упаковке. В среднем на 1 кв. м. посадок необходимо:
перегной, компост — 3-5 кг;
минеральные удобрения — 30-50 г;
жидкие подкормки — 1-2 л раствора.
Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите своим розам отличное питание и получите яркое, продолжительное цветение!