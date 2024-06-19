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Когда и как правильно обрабатывать чеснок борной кислотой для максимального урожая

Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки

2:01
Садоводство » Советы

Чеснок — одна из самых важных и полезных культур на огороде, но для получения хорошего урожая за ним необходим тщательный уход. Одной из важных процедур является опрыскивание растений борной кислотой. Рассмотрим, когда и как правильно это делать.

Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зачем опрыскивать чеснок борной кислотой?

Борная кислота — незаменимый элемент для чеснока. Она способствует:

  • укреплению иммунитета растений и повышению их устойчивости к заболеваниям;
  • лучшему росту и развитию корневой системы;
  • более активному образованию зубчиков в головках.

Кроме того, борная кислота улучшает вкусовые качества чеснока.

Когда обрабатывать чеснок борной кислотой?

Для получения максимального эффекта чеснок необходимо опрыскивать борной кислотой в несколько этапов:

1. В начале вегетации (апрель-май)
В этот период борная кислота стимулирует рост и развитие корневой системы, а также повышает устойчивость растений к заболеваниям.

2. В период образования зубчиков (июнь-июль)
Опрыскивание в это время улучшает формирование крупных, выполненных головок.

3. За 2-3 недели до уборки урожая
Обработка перед уборкой повышает лежкость и товарные качества чеснока.

Как правильно опрыскивать чеснок борной кислотой?

Для приготовления рабочего раствора растворите 5-10 г борной кислоты в 10 л воды. Тщательно перемешайте раствор.

Опрыскивайте чеснок в утренние или вечерние часы, когда солнце не палит так сильно. Обработайте все растения, тщательно смачивая не только листья, но и стебли. Повторяйте процедуру через каждые 10-14 дней, пока не наступит уборка урожая.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете получить отличный, здоровый урожай чеснока!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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