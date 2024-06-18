Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай

Чеснок — одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.
В июне чесноку нужны питательные вещества, которые помогут сформировать крупные, наполненные зубчики. Идеально подойдут следующие подкормки:
Минеральные удобрения
Используйте комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Например, нитроаммофоску или поликарбамид. Вносите их в соответствии с инструкцией на упаковке.
Органические удобрения
Отлично подойдут настои коровяка, куриного помета, а также древесная зола. Разводите их водой в пропорции 1:10 и поливайте чеснок под корень.
Такие подкормки обеспечат растения всем необходимым и помогут сформировать плотные, крупные головки.
По мере созревания чеснока, в июле, ему требуется в первую очередь калий. Этот элемент необходим для утолщения донца и зубчиков. Хорошо себя зарекомендовали следующие подкормки:
Сульфат калия
Это минеральное удобрение, содержащее 50% калия. Разводите 20-30 г на 10 л воды и поливайте растения.
Древесная зола
Зола богата калием и другими микроэлементами. Заварите 0,5 стакана золы в 10 л воды, дайте настояться несколько часов и полейте чеснок.
Эти подкормки помогут сформировать крупные, выполненные головки чеснока.
За 2-3 недели до уборки урожая чесноку требуется дополнительный калий. Это поможет утолщению зубчиков. Отличным выбором станут:
Сульфат калия
Разведите 20-30 г удобрения на 10 л воды и полейте растения.
Комплексные удобрения для чеснока
В специализированных магазинах можно найти готовые составы, специально разработанные для подкормки чеснока перед уборкой.
Следуя этим простым рекомендациям по летним подкормкам, вы обеспечите чесноку все необходимые питательные вещества и сможете рассчитывать на хороший, крупный урожай.
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