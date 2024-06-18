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Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай

Обязательные летние подкормки для высокого урожая чеснока

2:30
Садоводство » Советы

Чеснок — одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.

Обязательные летние подкормки для высокого урожая чеснока
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В июне чесноку нужны питательные вещества, которые помогут сформировать крупные, наполненные зубчики. Идеально подойдут следующие подкормки:

Минеральные удобрения

Используйте комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Например, нитроаммофоску или поликарбамид. Вносите их в соответствии с инструкцией на упаковке.

Органические удобрения

Отлично подойдут настои коровяка, куриного помета, а также древесная зола. Разводите их водой в пропорции 1:10 и поливайте чеснок под корень.

Такие подкормки обеспечат растения всем необходимым и помогут сформировать плотные, крупные головки.

По мере созревания чеснока, в июле, ему требуется в первую очередь калий. Этот элемент необходим для утолщения донца и зубчиков. Хорошо себя зарекомендовали следующие подкормки:

Сульфат калия

Это минеральное удобрение, содержащее 50% калия. Разводите 20-30 г на 10 л воды и поливайте растения.

Древесная зола

Зола богата калием и другими микроэлементами. Заварите 0,5 стакана золы в 10 л воды, дайте настояться несколько часов и полейте чеснок.

Эти подкормки помогут сформировать крупные, выполненные головки чеснока.

За 2-3 недели до уборки урожая чесноку требуется дополнительный калий. Это поможет утолщению зубчиков. Отличным выбором станут:

Сульфат калия

Разведите 20-30 г удобрения на 10 л воды и полейте растения.

Комплексные удобрения для чеснока

В специализированных магазинах можно найти готовые составы, специально разработанные для подкормки чеснока перед уборкой.

Следуя этим простым рекомендациям по летним подкормкам, вы обеспечите чесноку все необходимые питательные вещества и сможете рассчитывать на хороший, крупный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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