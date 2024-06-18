Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.
Нижние листья помидорного куста выполняют очень важную функцию. Они защищают плоды от ожогов на солнце и от загнивания. Если их удалить, то плоды могут обгореть под прямыми солнечными лучами, а также станут более подвержены грибковым заболеваниям.
Кроме того, нижние листья помогают удерживать влагу в почве. Их присутствие предотвращает быстрое иссушение грунта вокруг корней помидоров. А это напрямую влияет на развитие и урожайность растений.
Наконец, нижние листья участвуют в фотосинтезе, обеспечивая куст питательными веществами. Их удаление обедняет растение, лишая его необходимых для роста и плодоношения ресурсов.
Вместо удаления нижних листьев лучше сосредоточиться на других агротехнических приёмах:
Следуя этим простым правилам, вы получите отличный урожай помидоров без потери нижних листьев. Ведь они играют жизненно важную роль для здоровья и плодоношения кустов.
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