Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Фото: Own work by Medved' is licensed under public domain

Почему нельзя удалять нижние листья на помидорах

Нижние листья помидорного куста выполняют очень важную функцию. Они защищают плоды от ожогов на солнце и от загнивания. Если их удалить, то плоды могут обгореть под прямыми солнечными лучами, а также станут более подвержены грибковым заболеваниям.

Кроме того, нижние листья помогают удерживать влагу в почве. Их присутствие предотвращает быстрое иссушение грунта вокруг корней помидоров. А это напрямую влияет на развитие и урожайность растений.

Наконец, нижние листья участвуют в фотосинтезе, обеспечивая куст питательными веществами. Их удаление обедняет растение, лишая его необходимых для роста и плодоношения ресурсов.

Как правильно ухаживать за помидорами

Вместо удаления нижних листьев лучше сосредоточиться на других агротехнических приёмах:

своевременно пасынковать кусты, удаляя лишние побеги. Это направит силы растения на формирование плодов;

проводить регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы;

вносить сбалансированные минеральные или органические подкормки;

контролировать появление вредителей и болезней, своевременно принимая меры.

Следуя этим простым правилам, вы получите отличный урожай помидоров без потери нижних листьев. Ведь они играют жизненно важную роль для здоровья и плодоношения кустов.