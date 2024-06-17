"Супербражка" для огурцов: полейте этим раствором кусты — урожай будет таким, что соседи заплачут от зависти

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Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?

1:11
Садоводство » Советы

Хотите получить богатый урожай вкусных помидоров и огурцов? Тогда дрожжевая подкормка — то, что вам нужно! Она ускоряет рост и развитие растений, обогащает почву питательными веществами, делает растения более устойчивыми к болезням и непогоде, стимулирует раннее и обильное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic

Как приготовить дрожжевой раствор:

1. В 1 литре тёплой воды разведите 10 г сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара.
2. Тщательно перемешайте и настаивайте в тёплом месте 6-8 часов.

Как использовать дрожжевой раствор для подкормки:

1. Перед подкормкой полейте грядки водой.
2. В 10-литровом ведре воды разведите 1 литр дрожжевого раствора.
3. Полейте каждый кустик 500 мл раствора под корень. Старайтесь не попадать на листья.

Проводите подкормку вечером в сухую и тёплую погоду. За сезон проведите 3 подкормки дрожжами.

Уже через неделю вы заметите изменения: растения станут более крепкими и пышными.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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