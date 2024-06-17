"Супербражка" для огурцов: полейте этим раствором кусты — урожай будет таким, что соседи заплачут от зависти

Хотите получить богатый урожай вкусных помидоров и огурцов? Тогда дрожжевая подкормка — то, что вам нужно! Она ускоряет рост и развитие растений, обогащает почву питательными веществами, делает растения более устойчивыми к болезням и непогоде, стимулирует раннее и обильное плодоношение.
Как приготовить дрожжевой раствор:
1. В 1 литре тёплой воды разведите 10 г сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара.
2. Тщательно перемешайте и настаивайте в тёплом месте 6-8 часов.
Как использовать дрожжевой раствор для подкормки:
1. Перед подкормкой полейте грядки водой.
2. В 10-литровом ведре воды разведите 1 литр дрожжевого раствора.
3. Полейте каждый кустик 500 мл раствора под корень. Старайтесь не попадать на листья.
Проводите подкормку вечером в сухую и тёплую погоду. За сезон проведите 3 подкормки дрожжами.
Уже через неделю вы заметите изменения: растения станут более крепкими и пышными.
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