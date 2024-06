Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты

Кефир — это не только вкусный и полезный кисломолочный напиток, но и отличное удобрение для помидоров. Использование кефира для полива томатов имеет множество преимуществ, о которых стоит знать каждому дачнику.

Фото: Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported