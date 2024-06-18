Кефирный уход за помидорами: как правильно поливать и удобрять томаты

Кефир — это не только вкусный и полезный кисломолочный напиток, но и отличное удобрение для помидоров. Использование кефира для полива томатов имеет множество преимуществ, о которых стоит знать каждому дачнику.
Кефир содержит множество полезных для растений веществ — микроэлементы, витамины и органические кислоты. Будучи внесенным в почву, он:
Чтобы получить максимальный эффект, важно соблюдать несколько простых правил:
Помимо поливов, можно также использовать кефир для подкормки помидоров. Просто добавьте немного напитка в лунку при посадке или в корневую зону взрослых растений.
Применение кефира — простой и эффективный способ обеспечить помидоры необходимыми питательными веществами и защитить их от болезней. Попробуйте этот рецепт, и вы обязательно оцените его положительное влияние на рост и урожайность ваших томатов.
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