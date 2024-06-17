Почему огурцы изгибаются крючком? Разгадываем секрет этого явления

Многие дачники и огородники сталкивались с ситуацией, когда огурцы растут не прямыми и ровными, а завёрнутыми крючком. Это может быть неприятным сюрпризом, особенно для тех, кто рассчитывал получить идеально прямые плоды. Но что же заставляет огурцы изгибаться таким образом?
Огурец представляет собой вьющееся растение, которое использует специальные усики для цепляния и опоры. Эти усики выполняют важную функцию — помогают огурцу держаться за опору и расти вверх, а не распластываться по земле.
Однако усики способны реагировать на физический контакт и внешние раздражители. При соприкосновении с любой поверхностью (шпалера, соседние растения, сам плод) они начинают чувствовать опору и закручиваются вокруг нее. Таким образом, огурец получает дополнительную устойчивость и опору для правильного развития.
Помимо самого строения растения, на форму огурцов влияет и ряд внешних условий:
Так что не стоит переживать, если некоторые ваши огурцы растут крючком. Это вполне нормальная реакция растения на внешние условия. Обеспечьте им опору, правильный уход и полив — и вы получите идеально прямые, здоровые плоды.
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