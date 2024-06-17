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Почему огурцы изгибаются крючком? Разгадываем секрет этого явления

Причины нестандартной формы огурцов

2:02
Садоводство » Овощи

Многие дачники и огородники сталкивались с ситуацией, когда огурцы растут не прямыми и ровными, а завёрнутыми крючком. Это может быть неприятным сюрпризом, особенно для тех, кто рассчитывал получить идеально прямые плоды. Но что же заставляет огурцы изгибаться таким образом?

Причины нестандартной формы огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic

Дело в особенностях строения растения

Огурец представляет собой вьющееся растение, которое использует специальные усики для цепляния и опоры. Эти усики выполняют важную функцию — помогают огурцу держаться за опору и расти вверх, а не распластываться по земле.

Однако усики способны реагировать на физический контакт и внешние раздражители. При соприкосновении с любой поверхностью (шпалера, соседние растения, сам плод) они начинают чувствовать опору и закручиваются вокруг нее. Таким образом, огурец получает дополнительную устойчивость и опору для правильного развития.

Влияние внешних факторов

Помимо самого строения растения, на форму огурцов влияет и ряд внешних условий:

  • недостаток опоры. Если огурцы растут без шпалеры или другой вертикальной поддержки, они вынуждены искать, за что зацепиться, и поэтому могут изгибаться крючком;
  • плотность посадки. Слишком густое размещение растений вызывает их трение и соприкосновение, что стимулирует усики к сворачиванию;
  • особенности грунта. Тяжёлые, плотные почвы могут препятствовать свободному росту огурцов, заставляя их изгибаться;
  • температурные стрессы. Резкие перепады температур способны вызвать стресс у растения, отражающийся на форме плодов.

Так что не стоит переживать, если некоторые ваши огурцы растут крючком. Это вполне нормальная реакция растения на внешние условия. Обеспечьте им опору, правильный уход и полив — и вы получите идеально прямые, здоровые плоды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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