Три вредителя, которых легко победить с помощью простых средств

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Тля, проволочник и муравьи - как от них избавиться

2:14
Садоводство » Вредители и болезни

Столкнувшись с вредителями на своём участке, многие садоводы и огородники сталкиваются с проблемой их эффективного устранения. Традиционные химические средства могут быть опасны для растений и окружающей среды. К счастью, существует простой и безопасный способ решить эту проблему.

Тля, проволочник и муравьи - как от них избавиться
Фото: commons.wikimedia.org by Danny Steaven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Избавляемся от тли

Тля — один из самых распространенных вредителей, поражающих как комнатные, так и садовые растения. Эти мелкие насекомые высасывают соки из листьев, бутонов и побегов, приводя к их ослаблению и даже гибели.

Чтобы эффективно избавиться от тли, рекомендуется использовать обычный пищевой уксус. Разбавьте его водой в соотношении 1:10 и обработайте пораженные участки. Кислая среда уксуса убивает вредителей, не нанося вреда растениям.

Противостоим проволочникам

Проволочники — личинки жуков-щелкунов, которые питаются корнями и клубнями растений, нанося серьезный урон урожаю. Традиционные методы борьбы с ними не всегда эффективны.

Проверенным народным средством против этих вредителей является горчичный порошок. Просто рассыпьте его по поверхности почвы вокруг растений. Резкий запах горчицы отпугивает проволочников, не позволяя им приближаться к культурам.

Избавляемся от муравьёв

Муравьи не только раздражают своим присутствием, но и могут наносить существенный вред растениям. Они охраняют тлю, позволяя ей активно развиваться, а также повреждают корни и стебли.

Для борьбы с муравьями используйте обычную пищевую соду. Растворите ее в воде и щедро полейте муравьиные гнезда. Содовый раствор разрушает тела муравьёв, быстро избавляя от этих вредителей.

Простые, доступные и абсолютно безвредные для растений — вот главные преимущества этих народных средств. Уксус, горчичный порошок и пищевая сода станут вашими верными помощниками в борьбе с тлей, проволочниками и муравьями. Попробуйте эти методы и навсегда распрощайтесь с вредителями на своём участке!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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