Продлеваем срок службы секатора: ключевые правила ухода

Секатор — это незаменимый инструмент каждого садовода и огородника. С его помощью можно легко и аккуратно срезать веточки, формировать растения, укорачивать живую изгородь. Но чтобы секатор служил вам долго и верно, за ним нужно правильно ухаживать. Рассмотрим, как поддерживать секатор в отличном состоянии.
После каждого использования секатор необходимо тщательно очистить от сока и остатков растений. Просто протрите лезвия влажной ветошью или салфеткой. Не допускайте скопления грязи и ржавчины на металлических частях.
Раз в сезон полезно разобрать секатор, промыть все детали в теплой мыльной воде, тщательно высушить и смазать трущиеся соединения машинным маслом или специальной смазкой для садовых инструментов.
Со временем лезвия секатора затупляются, что сказывается на качестве и чистоте разреза. Поэтому регулярная заточка — залог долгой и эффективной службы вашего инструмента.
Заточку можно выполнять вручную с помощью специального точильного камня или механической заточки. Для этого разместите секатор на ровной поверхности, откройте лезвия и начинайте аккуратно, под небольшим углом, водить камнем от основания к кончику лезвий. Повторяйте 5-6 раз, пока не добьетесь идеально острой заточки.
Также существуют специальные точилки для секаторов, которые упрощают и ускоряют заточку. Они позволяют сразу отточить оба лезвия, сохраняя равномерность их заточки.
После использования не забывайте протирать секатор насухо и слегка смазывать рабочие части. Храните инструмент в сухом месте, лучше всего — в футляре или специальном ящике для садового инвентаря.
Регулярно проверяйте состояние пружины и шарниров секатора, смазывайте их при необходимости. Следите, чтобы крепежные гайки и болты были плотно затянуты.
Соблюдая эти несложные правила ухода, вы продлите срок службы вашего секатора и всегда будете иметь под рукой идеально заточенный и исправный инструмент для работ в саду.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.