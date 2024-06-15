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Продлеваем срок службы секатора: ключевые правила ухода

Как сохранить секатор в идеальном состоянии

2:17
Садоводство » Советы

Секатор — это незаменимый инструмент каждого садовода и огородника. С его помощью можно легко и аккуратно срезать веточки, формировать растения, укорачивать живую изгородь. Но чтобы секатор служил вам долго и верно, за ним нужно правильно ухаживать. Рассмотрим, как поддерживать секатор в отличном состоянии.

Как сохранить секатор в идеальном состоянии
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чистка и смазка

После каждого использования секатор необходимо тщательно очистить от сока и остатков растений. Просто протрите лезвия влажной ветошью или салфеткой. Не допускайте скопления грязи и ржавчины на металлических частях.

Раз в сезон полезно разобрать секатор, промыть все детали в теплой мыльной воде, тщательно высушить и смазать трущиеся соединения машинным маслом или специальной смазкой для садовых инструментов.

Заточка лезвий

Со временем лезвия секатора затупляются, что сказывается на качестве и чистоте разреза. Поэтому регулярная заточка — залог долгой и эффективной службы вашего инструмента.

Заточку можно выполнять вручную с помощью специального точильного камня или механической заточки. Для этого разместите секатор на ровной поверхности, откройте лезвия и начинайте аккуратно, под небольшим углом, водить камнем от основания к кончику лезвий. Повторяйте 5-6 раз, пока не добьетесь идеально острой заточки.

Также существуют специальные точилки для секаторов, которые упрощают и ускоряют заточку. Они позволяют сразу отточить оба лезвия, сохраняя равномерность их заточки.

Хранение и профилактика

После использования не забывайте протирать секатор насухо и слегка смазывать рабочие части. Храните инструмент в сухом месте, лучше всего — в футляре или специальном ящике для садового инвентаря.

Регулярно проверяйте состояние пружины и шарниров секатора, смазывайте их при необходимости. Следите, чтобы крепежные гайки и болты были плотно затянуты.

Соблюдая эти несложные правила ухода, вы продлите срок службы вашего секатора и всегда будете иметь под рукой идеально заточенный и исправный инструмент для работ в саду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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