Коллекция из 4 самых роскошных сортов люпинов для вашего цветника

Неотразимые сорта люпина для вашего сада

2:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Люпины — многолетние травянистые растения, которые поражают своим величественным и ярким цветением. Эти необыкновенно красивые растения могут стать настоящей изюминкой любого цветника или альпийской горки. Существует множество удивительных сортов люпинов, способных украсить ваш сад.

Фото: fotopedia.com by Mykola Swarnyk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Нарядный "Chandelier"

Этот сорт — настоящая драгоценность среди люпинов. Его пышные, ароматные соцветия похожи на роскошные канделябры, украшенные мириадами ярко-жёлтых, розово-фиолетовых и белых бабочковидных цветков. Мощные, прямостоячие стебли достигают 1,2 метра в высоту, делая этот сорт бесподобным акцентом в саду.

Яркий "Mini Gallery"

Если вы ограничены в пространстве, обратите внимание на компактный сорт "Mini Gallery". Несмотря на свои скромные размеры — всего 40-50 см в высоту, — он поражает буквально всех своим изобилием цветков. Соцветия "Mini Gallery" собраны в пестрые колосовидные кисти, окрашенные в насыщенные тона от глубокого фиолетового до ярко-розового.

Благородный "Russell Hybrids"

Этот сорт — классика среди люпинов. Его массивные, плотные соцветия размером до 30 см в длину сверкают всеми оттенками синего, розового, фиолетового, белого и желтого. Стройные, прямые стебли достигают 1,5 метра, придавая люпинам благородный и королевский вид. "Russell Hybrids" - идеальный выбор для создания пышных, ярких цветников.

Экзотический "Legacy"

Невероятно красивы и соцветия сорта "Legacy". Их цветки собраны в высокие, стройные колосовидные кисти, окрашенные в оттенки от темно-синего до сиреневого. Что особенно примечательно, цветки "Legacy" имеют необычную, почти двуцветную форму — с белыми парусами и контрастными яркими флагами.

Выращивая эти великолепные сорта люпинов, вы сможете наслаждаться их пышным, поистине королевским цветением на протяжении всего летнего сезона. Подберите подходящие растения для вашего сада и создайте яркую, впечатляющую композицию!