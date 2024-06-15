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Коллекция из 4 самых роскошных сортов люпинов для вашего цветника

Неотразимые сорта люпина для вашего сада

2:25
Садоводство » Цветы

Люпины — многолетние травянистые растения, которые поражают своим величественным и ярким цветением. Эти необыкновенно красивые растения могут стать настоящей изюминкой любого цветника или альпийской горки. Существует множество удивительных сортов люпинов, способных украсить ваш сад.

Неотразимые сорта люпина для вашего сада
Фото: fotopedia.com by Mykola Swarnyk is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Нарядный "Chandelier"

Этот сорт — настоящая драгоценность среди люпинов. Его пышные, ароматные соцветия похожи на роскошные канделябры, украшенные мириадами ярко-жёлтых, розово-фиолетовых и белых бабочковидных цветков. Мощные, прямостоячие стебли достигают 1,2 метра в высоту, делая этот сорт бесподобным акцентом в саду.

Яркий "Mini Gallery"

Если вы ограничены в пространстве, обратите внимание на компактный сорт "Mini Gallery". Несмотря на свои скромные размеры — всего 40-50 см в высоту, — он поражает буквально всех своим изобилием цветков. Соцветия "Mini Gallery" собраны в пестрые колосовидные кисти, окрашенные в насыщенные тона от глубокого фиолетового до ярко-розового.

Благородный "Russell Hybrids"

Этот сорт — классика среди люпинов. Его массивные, плотные соцветия размером до 30 см в длину сверкают всеми оттенками синего, розового, фиолетового, белого и желтого. Стройные, прямые стебли достигают 1,5 метра, придавая люпинам благородный и королевский вид. "Russell Hybrids" - идеальный выбор для создания пышных, ярких цветников.

Экзотический "Legacy"

Невероятно красивы и соцветия сорта "Legacy". Их цветки собраны в высокие, стройные колосовидные кисти, окрашенные в оттенки от темно-синего до сиреневого. Что особенно примечательно, цветки "Legacy" имеют необычную, почти двуцветную форму — с белыми парусами и контрастными яркими флагами.

Выращивая эти великолепные сорта люпинов, вы сможете наслаждаться их пышным, поистине королевским цветением на протяжении всего летнего сезона. Подберите подходящие растения для вашего сада и создайте яркую, впечатляющую композицию!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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