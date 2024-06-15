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Великолепные дельфиниумы: как вырастить и ухаживать за этими цветами

Всё, что нужно знать о выращивании дельфиниумов

1:52
Садоводство » Цветы

Дельфиниумы — одни из самых эффектных многолетников, которые можно вырастить в саду. Их стройные соцветия, состоящие из множества мелких цветков, напоминают дельфинов, устремившихся в прыжке. Эти растения способны придать любому уголку сада изящество и роскошь. Но для того, чтобы дельфиниумы радовали глаз, за ними необходим особый уход.

Всё, что нужно знать о выращивании дельфиниумов
Фото: commons.wikimedia.org by DoF CC-BY-X is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Выбор места
Дельфиниумы предпочитают солнечные или слегка затененные участки. Они не выносят застоя влаги, поэтому участок для посадки должен быть хорошо дренирован. Идеальной почвой будет слабокислая, плодородная, рыхлая земля.

Посадка и пересадка
Дельфиниумы можно сажать весной или осенью. Ямки должны быть достаточно глубокими, чтобы корни не загибались. Расстояние между растениями — около 50 см. После посадки обильно полейте.
Пересаживать дельфиниумы нужно каждые 2-3 года, так как они быстро истощают почву. Лучшее время для этого — ранняя весна.

Полив и подкормка
Дельфиниумы нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Постарайтесь не допускать пересыхания или застоя влаги. Подкармливайте растения комплексными удобрениями 2-3 раза за сезон.

Обрезка и укрытие на зиму
После цветения необходимо обрезать цветоносы. Это продлит период цветения. Осенью, перед заморозками, срежьте надземную часть растения и мульчируйте прикорневую зону.

Размножение
Дельфиниумы можно размножать семенами, делением корневищ или черенкованием. Семена высевают рано весной. Деление корневищ и черенкование проводят весной или летом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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