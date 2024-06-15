Великолепные дельфиниумы: как вырастить и ухаживать за этими цветами

Всё, что нужно знать о выращивании дельфиниумов

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Дельфиниумы — одни из самых эффектных многолетников, которые можно вырастить в саду. Их стройные соцветия, состоящие из множества мелких цветков, напоминают дельфинов, устремившихся в прыжке. Эти растения способны придать любому уголку сада изящество и роскошь. Но для того, чтобы дельфиниумы радовали глаз, за ними необходим особый уход.

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Выбор места

Дельфиниумы предпочитают солнечные или слегка затененные участки. Они не выносят застоя влаги, поэтому участок для посадки должен быть хорошо дренирован. Идеальной почвой будет слабокислая, плодородная, рыхлая земля.

Посадка и пересадка

Дельфиниумы можно сажать весной или осенью. Ямки должны быть достаточно глубокими, чтобы корни не загибались. Расстояние между растениями — около 50 см. После посадки обильно полейте.

Пересаживать дельфиниумы нужно каждые 2-3 года, так как они быстро истощают почву. Лучшее время для этого — ранняя весна.

Полив и подкормка

Дельфиниумы нуждаются в регулярном, но умеренном поливе. Постарайтесь не допускать пересыхания или застоя влаги. Подкармливайте растения комплексными удобрениями 2-3 раза за сезон.

Обрезка и укрытие на зиму

После цветения необходимо обрезать цветоносы. Это продлит период цветения. Осенью, перед заморозками, срежьте надземную часть растения и мульчируйте прикорневую зону.

Размножение

Дельфиниумы можно размножать семенами, делением корневищ или черенкованием. Семена высевают рано весной. Деление корневищ и черенкование проводят весной или летом.