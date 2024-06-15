Удивительные эпифитные кактусы: как вырастить частичку тропического леса на подоконнике

Необычные кактусы, которые живут на деревьях

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Когда мы представляем себе кактусы, чаще всего на ум приходят колючие суккуленты, растущие в пустынях и полупустынях. Но существует целая группа эпифитных кактусов, которые поселяются на стволах и ветвях деревьев. И эти удивительные растения вполне можно выращивать даже в наших широтах!

Фото: flickr.com by LEONARDO DASILVA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эпифитные кактусы: жизнь на деревьях

Эпифитные кактусы — это виды, которые вместо того, чтобы укореняться в земле, прикрепляются к коре деревьев. Они не паразитируют на растении-носителе, а просто используют его в качестве опоры. При этом они получают все необходимые питательные вещества из воздуха, дождевой воды и собственных корней.

Наиболее известными представителями эпифитных кактусов являются следующие виды:

рипсалис (Rhipsalis) — род, объединяющий около 35 видов с ниспадающими стеблями. Растут на деревьях в тропических лесах;

хариоты (Hatiora) — компактные кустарниковидные кактусы с округлыми члениками. Родом из Бразилии;

эпифиллумы (Epiphyllum) — крупноцветковые кактусы с уплощенными, напоминающими листья, стеблями;

хилоцереусы (Hylocereus) — вьющиеся кактусы с треугольными ребристыми стеблями, дающие крупные ароматные цветки.

Все эти кактусы предпочитают тенистые местообитания влажных тропических и субтропических лесов.

Выращивание эпифитных кактусов в средних широтах

Конечно, воссоздать условия тропического леса у себя дома довольно сложно. Но с правильным уходом эпифитные кактусы вполне могут расти и радовать цветением даже в средней полосе.

Основные правила выращивания:

освещение. Кактусы нуждаются в ярком, но рассеянном свете. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги;

температура. Предпочитают умеренно-теплые условия (18-25°C). Зимой допустимо понижение до 12-15°C;

влажность. Требуют повышенной влажности воздуха (60-80%). Опрыскивайте растения 2-3 раза в неделю;

субстрат. Необходим хорошо дренированный, рыхлый грунт, обогащенный органикой;

полив. Летом держите субстрат умеренно влажным, зимой — практически сухим;

опора. Эпифитным кактусам требуется особая опора — кора, дерево, камень или специальные подставки;

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете вырастить у себя дома маленький уголок тропического леса с удивительными эпифитными кактусами!