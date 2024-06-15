Продлить жизнь клубничным грядкам: эффективные приёмы пересадки и ухода

Узнайте, как правильно пересадить клубнику

2:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Клубника - одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но со временем даже самые урожайные грядки клубники начинают "стареть" и давать всё меньше ягод. Чтобы продлить плодоношение своих кустиков, необходимо вовремя их пересаживать.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Почему нужно пересаживать клубнику?

Существует несколько основных причин, по которым клубнику следует регулярно (раз в 3-4 года) пересаживать:

истощение почвы. Клубника - достаточно требовательная культура, которая быстро вытягивает питательные вещества из грунта;

накопление вредителей и болезней. На старых грядках могут накапливаться различные грибковые инфекции, вредители и сорняки;

ухудшение структуры почвы. Из-за постоянного роста и размножения кустиков плотность земли значительно возрастает;

снижение урожайности. Со временем на таких грядках кусты начинают давать все меньше ягод.

Оптимальное время для пересадки

Лучшим периодом для пересадки клубники считается ранняя весна, до начала активного роста. В этот момент растения наименее стрессоустойчивы, поэтому перенесут процедуру с минимальными повреждениями.

Также можно пересаживать кусты сразу после плодоношения, в июле-августе. Но в этом случае важно тщательно следить за состоянием растений и вовремя обеспечивать им необходимый уход.

Алгоритм пересадки клубники

Чтобы пересадка прошла успешно, следуйте этому плану:

1. Подготовьте новое место. Выберите солнечный участок и перекопайте его, внеся перегной или комплексное удобрение.

2. Аккуратно выкопайте кусты с земли, сохранив как можно больше корней.

3. Обрежьте поврежденные и сухие листья и корни.

4. Посадите кусты на новом месте, заглубив их слегка в землю. Расстояние между растениями - 25-30 см.

5. Хорошо полейте клубнику и замульчируйте почву торфом или опилками.

6. Удаляйте усы и цветоносы в первый год после пересадки, чтобы растения могли укорениться.

Важные советы

выбирайте для пересадки только здоровые, молодые кусты;

не пересаживайте клубнику в жаркую и сухую погоду;

регулярно удаляйте усы, усиливая рост самого куста;

поливайте растения обильно в первое время после пересадки.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете легко обновить свои клубничные грядки и получать щедрые урожаи вкусных ягод еще долгие годы.