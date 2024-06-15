Продлить жизнь клубничным грядкам: эффективные приёмы пересадки и ухода

Клубника - одна из самых популярных и любимых ягодных культур. Но со временем даже самые урожайные грядки клубники начинают "стареть" и давать всё меньше ягод. Чтобы продлить плодоношение своих кустиков, необходимо вовремя их пересаживать.
Почему нужно пересаживать клубнику?
Существует несколько основных причин, по которым клубнику следует регулярно (раз в 3-4 года) пересаживать:
Оптимальное время для пересадки
Лучшим периодом для пересадки клубники считается ранняя весна, до начала активного роста. В этот момент растения наименее стрессоустойчивы, поэтому перенесут процедуру с минимальными повреждениями.
Также можно пересаживать кусты сразу после плодоношения, в июле-августе. Но в этом случае важно тщательно следить за состоянием растений и вовремя обеспечивать им необходимый уход.
Алгоритм пересадки клубники
Чтобы пересадка прошла успешно, следуйте этому плану:
1. Подготовьте новое место. Выберите солнечный участок и перекопайте его, внеся перегной или комплексное удобрение.
2. Аккуратно выкопайте кусты с земли, сохранив как можно больше корней.
3. Обрежьте поврежденные и сухие листья и корни.
4. Посадите кусты на новом месте, заглубив их слегка в землю. Расстояние между растениями - 25-30 см.
5. Хорошо полейте клубнику и замульчируйте почву торфом или опилками.
6. Удаляйте усы и цветоносы в первый год после пересадки, чтобы растения могли укорениться.
Важные советы
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете легко обновить свои клубничные грядки и получать щедрые урожаи вкусных ягод еще долгие годы.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.