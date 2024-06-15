Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следующие 2 сезона "Игры в кальмара" снимали одновременно
Чем спастись от жжений во рту после острой пищи
Задача выполнима: уход за волосами в летний сезон
Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты
Штрафы за самовольную врезку в системы водоснабжения дома повысят в 10 раз
Жена Валерия Меладзе показала 3-летнюю наследницу
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Дарим ягодным кустарникам вторую молодость: эффективные способы омоложения

Как реанимировать стареющие ягодные кустарники

3:00
Садоводство » Деревья и кустарники

Ягодные кустарники - это основа любого плодового сада. Они дают вкусные и полезные плоды, украшают участок и служат долгие годы. Но со временем даже самые ухоженные кусты начинают стареть, давать всё меньше урожая и выглядеть менее привлекательно. Чтобы продлить их жизнь и вернуть былую плодовитость, необходимо вовремя проводить омолаживающую обрезку.

Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Определяем сроки омолаживания

Первым делом нужно понять, когда именно следует проводить омолаживающую обрезку. Для большинства ягодных кустарников оптимальным сроком является ранняя весна, до начала сокодвижения. В это время растения находятся в покое, и им будет проще восстанавливаться после обрезки.

Однако есть несколько исключений. Так, смородину и крыжовник лучше обрезать сразу после плодоношения, в июле-августе. Малину же омолаживают осенью, в сентябре-октябре.

Отметим, что не стоит проводить кардинальную обрезку ягодных растений в середине лета, когда они находятся в активной вегетации. Это может сильно ослабить куст.

Основные приёмы омоложения

Существует несколько способов омолаживающей обрезки ягодных кустарников:

1. Укорачивание старых ветвей. Обрезайте наиболее толстые и одревесневшие побеги на высоте 20-30 см над землей. Это стимулирует рост новых, более молодых побегов.

2. Прореживание куста. Удаляйте 1/3-1/4 самых старых, загущенных и больных ветвей. Это поможет увеличить доступ воздуха и света к оставшимся побегам.

3. Омолаживающая обрезка всего куста. Если куст сильно одрях, попробуйте его кардинальное омоложение - обрежьте все ветви на высоту 10-15 см от земли. Конечно, в этом году он не даст урожая, зато на следующий год отрастет свежая, более продуктивная листва и побеги.

Важно регулярно проводить эти манипуляции каждые 3-5 лет, чтобы поддерживать кусты в здоровом состоянии.

Дополнительный уход

Чтобы омоложенные кусты быстро восстановились и дали обильный урожай, им необходим особый уход:

  • внесение органических удобрений. Перегной, компост или древесная зола поддержат силы растения;
  • мульчирование приствольных кругов. Это защитит почву от пересыхания и сорняков;
  • своевременный полив. Особенно важен в первый год после обрезки;
  • удаление поросли. Обязательно вовремя убирайте лишние побеги, чтобы куст не "задыхался".

Следуя этим простым рекомендациям, вы легко вернете своим ягодным кустам молодость и продуктивность. А обильные урожаи вкусных ягод будут долгим вознаграждением за ваш труд.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Последние материалы
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Мелитопольская черешня бьет рекорды по урожайности
Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ
Что безжалостно удалять с яблони в июне
BMC Public Health: дефицит витамина E и магния вреден для пожилых с гипертонией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников