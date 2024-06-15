Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 продукта, которые замедляют старение
Детонация и LSPI: в чем разница и как избежать проблем с двигателем?
Правильный уход за кожей декольте
Россиянка Анастасия Петрова рассказала, почему вернулась из Португалии в Россию
Разработан нанореактор, повышающий эффективность лечения рака
Садальский призвал не пускать компанию Coca-Cola в Россию
Готовим домашний бисквитный торт
Средняя цена первичного жилья в Краснодарском крае утроилась за пять лет
Как научиться экономить: практическое руководство
Как понять, что пришло время копать картофель: главные признаки спелости

Проверьте эти 5 признаков, чтобы определить время копки картошки

2:36
Садоводство » Овощи

Наверное, каждый огородник с нетерпением ждёт момента, когда можно будет выкопать первую партию долгожданной картошки. Однако важно вовремя определить, когда именно настал этот момент. Ведь слишком ранний или поздний сбор урожая напрямую влияет на его количество и качество.

Проверьте эти 5 признаков, чтобы определить время копки картошки
Фото: Own work by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как понять, что картофель готов к выкапыванию? Существует несколько верных признаков спелости, на которые стоит обратить внимание.

Увядание ботвы

Первый и самый очевидный признак того, что картофель пора копать — увядание и засыхание ботвы. Когда листья и стебли начинают желтеть и буреть, это означает, что растение прекратило активный рост и переходит в фазу плодоношения.

Обратите внимание: полное отмирание ботвы — не обязательный признак готовности картофеля к уборке. В некоторых случаях, особенно при ранних сортах, клубни можно выкапывать даже тогда, когда зеленая листва еще частично сохраняется.

Цвет и форма клубней

Определить, что картофель созрел, можно также по внешнему виду самих клубней. Зрелые плоды имеют характерную для сорта форму и окраску кожуры. Они становятся плотными и упругими на ощупь.

Кроме того, если при осторожном прокапывании рукой вокруг куста вы обнаружите клубни средней или крупной величины, это верный знак того, что пора приступать к основной выкопке.

Образование кожицы

Важным показателем готовности картофеля к уборке является состояние его кожуры. По мере созревания клубней на них формируется плотная кожица. Ее легко проверить, осторожно потирая клубень пальцами — она должна быть достаточно грубой и не слезать с мякоти.

Если кожица слишком тонкая и легко снимается, значит, картофель еще не достаточно созрел и его лучше оставить в земле на некоторое время.

Сохранность целостности клубней

Ещё один верный признак спелости — целостность картофельных клубней при выкапывании. Если они крошатся, растрескиваются или деформируются, значит, время для уборки урожая упущено, и картофель переспел.

Оптимальное время для копки — когда клубни легко отделяются от корневой системы, а их форма и структура не нарушены.

Следуя этим простым признакам, вы всегда сможете определить наилучший момент для выкопки картофеля. Это позволит получить богатый, качественный урожай, который долго будет храниться.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Последние материалы
Готовим домашний бисквитный торт
Средняя цена первичного жилья в Краснодарском крае утроилась за пять лет
Как научиться экономить: практическое руководство
Актриса Софья Зайка заявила, что "Слово пацана" учит родителей развивать детей
Тренер назвал упражнение для сильной спины красивого рельефа
5 правил защиты от энтеровирусной инфекции
Что делать, если загорелся "check engine": советы экспертов
Как приготовить омлет с сыром
Специалист по уходу за кожей объяснила, как избежать раздражения после бритья
Разработан контроллер, управляющий сборкой молекулярных роботов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников