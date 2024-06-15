Как понять, что пришло время копать картофель: главные признаки спелости

Проверьте эти 5 признаков, чтобы определить время копки картошки

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Наверное, каждый огородник с нетерпением ждёт момента, когда можно будет выкопать первую партию долгожданной картошки. Однако важно вовремя определить, когда именно настал этот момент. Ведь слишком ранний или поздний сбор урожая напрямую влияет на его количество и качество.

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Как понять, что картофель готов к выкапыванию? Существует несколько верных признаков спелости, на которые стоит обратить внимание.

Увядание ботвы

Первый и самый очевидный признак того, что картофель пора копать — увядание и засыхание ботвы. Когда листья и стебли начинают желтеть и буреть, это означает, что растение прекратило активный рост и переходит в фазу плодоношения.

Обратите внимание: полное отмирание ботвы — не обязательный признак готовности картофеля к уборке. В некоторых случаях, особенно при ранних сортах, клубни можно выкапывать даже тогда, когда зеленая листва еще частично сохраняется.

Цвет и форма клубней

Определить, что картофель созрел, можно также по внешнему виду самих клубней. Зрелые плоды имеют характерную для сорта форму и окраску кожуры. Они становятся плотными и упругими на ощупь.

Кроме того, если при осторожном прокапывании рукой вокруг куста вы обнаружите клубни средней или крупной величины, это верный знак того, что пора приступать к основной выкопке.

Образование кожицы

Важным показателем готовности картофеля к уборке является состояние его кожуры. По мере созревания клубней на них формируется плотная кожица. Ее легко проверить, осторожно потирая клубень пальцами — она должна быть достаточно грубой и не слезать с мякоти.

Если кожица слишком тонкая и легко снимается, значит, картофель еще не достаточно созрел и его лучше оставить в земле на некоторое время.

Сохранность целостности клубней

Ещё один верный признак спелости — целостность картофельных клубней при выкапывании. Если они крошатся, растрескиваются или деформируются, значит, время для уборки урожая упущено, и картофель переспел.

Оптимальное время для копки — когда клубни легко отделяются от корневой системы, а их форма и структура не нарушены.

Следуя этим простым признакам, вы всегда сможете определить наилучший момент для выкопки картофеля. Это позволит получить богатый, качественный урожай, который долго будет храниться.