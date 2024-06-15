Чистим яблони в июне: как избавиться от всего лишнего

Что безжалостно удалять с яблони в июне

2:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Июнь - важный месяц в жизни яблони, когда закладываются основы будущего урожая. Чтобы деревья радовали обильным и качественным плодоношением, в этот период необходимо провести ряд важных профилактических мероприятий. Одним из самых важных является своевременное и правильное прореживание побегов и завязей.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что нужно безжалостно удалить с яблони в июне?

1. Лишние завязи

Обычно на молодых ветвях яблони завязывается слишком много плодов. Если их все оставить, деревья истощатся, а большая часть плодов будет мелкой и некачественной. Поэтому в июне нужно произвести так называемое "летнее прореживание" - удалить часть завязей, оставив на ветках только самые крепкие и здоровые плоды.

Как правильно это сделать? Удаляйте завязи, начиная с верхней части кроны и двигаясь вниз. Между оставленными плодами должно быть расстояние 10-15 см. Также обратите внимание на расположение завязей - старайтесь, чтобы они не были скученными, а располагались равномерно по всей длине побега.

2. Повреждённые, больные побеги

Внимательно осмотрите кроны ваших яблонь и безжалостно удалите все поврежденные, больные или засыхающие ветви. Это могут быть побеги, пораженные грибковыми заболеваниями, вредителями, а также сильно загущающие крону.

Удаляя такие ветви, вы не только избавите дерево от источников инфекции, но и улучшите доступ воздуха и света к оставшейся здоровой части кроны. Это значительно повысит иммунитет растения и создаст благоприятные условия для формирования качественных плодов.

3. Разрастающиеся корневые отпрыски

Нередко у взрослых яблонь образуются побеги, отходящие от корневой системы. Такие "отпрыски" быстро разрастаются и становятся мощными, забирая питание у основного ствола. Кроме того, они создают дополнительную тень, ухудшая условия для развития плодовых ветвей.

В июне, пока корневые отпрыски еще молодые и легко удаляются, избавьтесь от них. Подкопайте мощные побеги, вырывая их с корнем, чтобы исключить их повторное появление.

Ухаживая за яблонями по правилам, безжалостно удаляя лишние завязи, больные побеги и разрастающиеся корневые отпрыски, вы сможете вырастить крепкие, здоровые деревья и получить богатый, качественный урожай. Регулярные профилактические мероприятия в июне - залог успеха в саду.