Чрезмерный полив и другие проблемы: как не навредить картофелю при поливе

Четыре неправильных способа полива картофеля

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для получения богатого и качественного урожая картофеля очень важно соблюдать правильные сроки и технологию полива. К сожалению, многие садоводы-любители совершают распространенные ошибки при поливе этой культуры, что негативно сказывается на ее развитии и продуктивности.

Ошибка 1. Чрезмерный полив

Пожалуй, это самая распространенная и опасная ошибка огородников. Избыток влаги в почве приводит к развитию грибковых заболеваний, загниванию клубней и снижению их качества. Кроме того, переувлажнение способствует формированию большого количества ботвы в ущерб накоплению крахмала в клубнях.

Особенно опасен чрезмерный полив на начальных этапах развития картофеля, когда растения наиболее уязвимы к переувлажнению. В этот период нужно быть крайне аккуратными и поливать очень умеренно. В дальнейшем, по мере наращивания ботвы и клубней, полив можно увеличивать, но следить, чтобы почва не была заболоченной.

Ошибка 2. Полив в жару

Поливать картофель в жаркую погоду категорически нельзя. Под палящими лучами солнца вода быстро испаряется, не успевая полностью впитаться в почву. В результате корни получают ожоги, а растения подвергаются стрессу.

Оптимальное время для полива - ранее утро или вечер. Так вода успевает хорошо впитаться в почву и насытить корневую систему влагой до наступления жары.

Ошибка 3. Полив на ботву

Многие огородники допускают ошибку, поливая картофель "на ботву" - непосредственно на зеленые стебли. Это может привести к загниванию ботвы и распространению болезней, таких как фитофтороз.

Правильный способ - поливать картофель в лунки или бороздки, по возможности не замачивая ботву. Это позволит равномерно распределить влагу в почве и не допустить лишнего увлажнения надземной части растений.

Ошибка 4. Нарушение режима полива

Картофель нуждается в равномерном увлажнении почвы на протяжении всего вегетационного периода. Резкие перепады от обильного полива к сухости крайне негативно сказываются на развитии растений. Это может привести к таким проблемам, как деформация клубней, их растрескивание, поражение паршой.

Для достижения стабильного увлажнения почвы необходимо соблюдать определенный интервал между поливами. Ориентировочно, для средней полосы России он составляет 7-10 дней в зависимости от погодных условий.

Следуя этим простым правилам, вы сможете избежать распространенных ошибок при поливе картофеля. Это позволит обеспечить оптимальные условия для его роста и получить богатый, качественный урожай.