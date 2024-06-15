Уникальная подкормка из хвои: какие культуры она поможет вырастить?

Многие садоводы и огородники знают о пользе хвои для растений. Но не все знакомы с технологией приготовления жидкого удобрения из этого натурального сырья. Между тем, такая подкормка может стать отличным помощником в выращивании многих культур.
Хвоя хвойных деревьев — ценный источник питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. В её составе содержатся:
Благодаря такому уникальному набору полезных компонентов, жидкое удобрение из хвои способно:
Для получения жидкого удобрения используют свежую, здоровую хвою, срезанную с молодых веток. Её необходимо тщательно промыть, измельчить и залить водой. Дать настояться 1-2 недели, периодически помешивая. Затем процедить и разбавить водой в пропорции 1:10.
1. Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста, картофель, морковь и другие);
2. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, сливы, смородина, малина);
3. Цветочные растения (розы, гвоздики, петунии, бегонии);
4. Декоративные кустарники и деревья;
5. Газонные травы.
Подкормку следует проводить 1-2 раза в месяц в течение всего вегетационного периода. Для получения максимального эффекта можно чередовать жидкое удобрение из хвои с другими органическими или минеральными подкормками.
Помимо высокой питательной ценности, жидкое удобрение из хвои обладает ещё одним важным свойством — фунгицидным. Оно способно подавлять развитие грибковых заболеваний, защищая растения от болезней. Это делает такую подкормку незаменимой для экологически чистого земледелия.
Регулярное применение жидкого удобрения из хвои позволит вам добиться роскошного, здорового и обильного урожая!
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.