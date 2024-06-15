Уникальная подкормка из хвои: какие культуры она поможет вырастить?

Как сделать жидкое удобрение из хвои

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы и огородники знают о пользе хвои для растений. Но не все знакомы с технологией приготовления жидкого удобрения из этого натурального сырья. Между тем, такая подкормка может стать отличным помощником в выращивании многих культур.

Фото: commons.wikimedia.org by Takkk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чем полезна хвоя для растений?

Хвоя хвойных деревьев — ценный источник питательных веществ, необходимых для роста и развития растений. В её составе содержатся:

макроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера;

микроэлементы: железо, медь, марганец, бор, молибден, цинк;

фитонциды — вещества, обладающие бактерицидными свойствами;

витамины группы С, В, Р, К.

Благодаря такому уникальному набору полезных компонентов, жидкое удобрение из хвои способно:

активизировать обменные процессы в растениях;

стимулировать рост корневой системы;

повышать устойчивость к болезням и вредителям;

улучшать завязываемость плодов и ягод;

усиливать декоративные качества цветочных культур.

Как приготовить жидкое удобрение из хвои?

Для получения жидкого удобрения используют свежую, здоровую хвою, срезанную с молодых веток. Её необходимо тщательно промыть, измельчить и залить водой. Дать настояться 1-2 недели, периодически помешивая. Затем процедить и разбавить водой в пропорции 1:10.

Готовое жидкое удобрение из хвои можно применять для подкормки различных культур:

1. Овощные культуры (томаты, огурцы, капуста, картофель, морковь и другие);

2. Плодовые деревья и кустарники (яблони, груши, сливы, смородина, малина);

3. Цветочные растения (розы, гвоздики, петунии, бегонии);

4. Декоративные кустарники и деревья;

5. Газонные травы.

Подкормку следует проводить 1-2 раза в месяц в течение всего вегетационного периода. Для получения максимального эффекта можно чередовать жидкое удобрение из хвои с другими органическими или минеральными подкормками.

Помимо высокой питательной ценности, жидкое удобрение из хвои обладает ещё одним важным свойством — фунгицидным. Оно способно подавлять развитие грибковых заболеваний, защищая растения от болезней. Это делает такую подкормку незаменимой для экологически чистого земледелия.

Регулярное применение жидкого удобрения из хвои позволит вам добиться роскошного, здорового и обильного урожая!