Как спасти томаты от фитофторы: рекомендуемые фунгициды и правила их применения

Выбираем лучшие препараты для обработки томатов

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний, поражающих томаты. Эта болезнь способна нанести серьёзный ущерб урожаю, если вовремя не принять меры по её предотвращению и лечению. Поэтому опытные огородники знают, чем опрыскать томаты, чтобы защитить их от фитофторы.

Почему томаты подвержены фитофторозу?

Фитофтора — это грибковое заболевание, возбудителем которого является оомицет Phytophthora infestans. Он поражает не только томаты, но и картофель. Споры гриба легко распространяются по воздуху, дождем и через контакт со здоровыми растениями.

Основные причины, провоцирующие развитие фитофторы на томатах:

высокая влажность воздуха и почвы;

повышенные температуры (оптимальные для гриба 15-25°C);

недостаток солнечного света;з

загущенные посадки и захламленность участка;

механические повреждения листьев и стеблей.

Чем опрыскивать томаты против фитофторы?

Для борьбы с фитофторозом на томатах применяется ряд профилактических и лечебных мер. Одна из важнейших — своевременное опрыскивание растений фунгицидными препаратами. Вот наиболее эффективные средства:

1. Медные фунгициды:

— Медный купорос (бордоская жидкость)

— Оксихом

— Хом

Препараты на основе меди активно подавляют развитие грибка, предотвращая распространение инфекции.

2. Современные системные фунгициды:

— Ревус

— Риdomil Gold

— Infinito

Эти средства проникают внутрь растения и защищают как надземные, так и подземные части от заражения.

3. Биологические препараты:

— Алирин Б

— Гамair

— Фитоспорин

Биофунгициды стимулируют иммунную систему растений и подавляют развитие грибковых инфекций.

Правила обработки томатов от фитофторы

Чтобы защита от фитофторы была эффективной, важно соблюдать ряд важных правил:

начинать обработки при первых признаках болезни;

проводить регулярные профилактические опрыскивания каждые 7-14 дней;

тщательно обрабатывать всю надземную часть растений, включая нижнюю сторону листьев;

чередовать препараты с разными действующими веществами;

строго соблюдать инструкции по применению фунгицидов.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете надежно защитить свои томаты от фитофторы и получить обильный и качественный урожай.