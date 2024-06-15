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Как спасти томаты от фитофторы: рекомендуемые фунгициды и правила их применения

Выбираем лучшие препараты для обработки томатов

2:39
Садоводство » Вредители и болезни

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний, поражающих томаты. Эта болезнь способна нанести серьёзный ущерб урожаю, если вовремя не принять меры по её предотвращению и лечению. Поэтому опытные огородники знают, чем опрыскать томаты, чтобы защитить их от фитофторы.

Почему томаты подвержены фитофторозу?

Фитофтора — это грибковое заболевание, возбудителем которого является оомицет Phytophthora infestans. Он поражает не только томаты, но и картофель. Споры гриба легко распространяются по воздуху, дождем и через контакт со здоровыми растениями.

Основные причины, провоцирующие развитие фитофторы на томатах:

  • высокая влажность воздуха и почвы;
  • повышенные температуры (оптимальные для гриба 15-25°C);
  • недостаток солнечного света;з
  • загущенные посадки и захламленность участка;
  • механические повреждения листьев и стеблей.

Чем опрыскивать томаты против фитофторы?

Для борьбы с фитофторозом на томатах применяется ряд профилактических и лечебных мер. Одна из важнейших — своевременное опрыскивание растений фунгицидными препаратами. Вот наиболее эффективные средства:

1. Медные фунгициды:
— Медный купорос (бордоская жидкость)
— Оксихом
— Хом

Препараты на основе меди активно подавляют развитие грибка, предотвращая распространение инфекции.

2. Современные системные фунгициды:
— Ревус
— Риdomil Gold
— Infinito

Эти средства проникают внутрь растения и защищают как надземные, так и подземные части от заражения.

3. Биологические препараты:
— Алирин Б
— Гамair
— Фитоспорин

Биофунгициды стимулируют иммунную систему растений и подавляют развитие грибковых инфекций.

Правила обработки томатов от фитофторы

Чтобы защита от фитофторы была эффективной, важно соблюдать ряд важных правил:

  • начинать обработки при первых признаках болезни;
  • проводить регулярные профилактические опрыскивания каждые 7-14 дней;
  • тщательно обрабатывать всю надземную часть растений, включая нижнюю сторону листьев;
  • чередовать препараты с разными действующими веществами;
  • строго соблюдать инструкции по применению фунгицидов.

Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете надежно защитить свои томаты от фитофторы и получить обильный и качественный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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