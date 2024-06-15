Как спасти томаты от фитофторы: рекомендуемые фунгициды и правила их применения

Фитофтороз — одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний, поражающих томаты. Эта болезнь способна нанести серьёзный ущерб урожаю, если вовремя не принять меры по её предотвращению и лечению. Поэтому опытные огородники знают, чем опрыскать томаты, чтобы защитить их от фитофторы.
Фитофтора — это грибковое заболевание, возбудителем которого является оомицет Phytophthora infestans. Он поражает не только томаты, но и картофель. Споры гриба легко распространяются по воздуху, дождем и через контакт со здоровыми растениями.
Для борьбы с фитофторозом на томатах применяется ряд профилактических и лечебных мер. Одна из важнейших — своевременное опрыскивание растений фунгицидными препаратами. Вот наиболее эффективные средства:
1. Медные фунгициды:
— Медный купорос (бордоская жидкость)
— Оксихом
— Хом
Препараты на основе меди активно подавляют развитие грибка, предотвращая распространение инфекции.
2. Современные системные фунгициды:
— Ревус
— Риdomil Gold
— Infinito
Эти средства проникают внутрь растения и защищают как надземные, так и подземные части от заражения.
3. Биологические препараты:
— Алирин Б
— Гамair
— Фитоспорин
Биофунгициды стимулируют иммунную систему растений и подавляют развитие грибковых инфекций.
Чтобы защита от фитофторы была эффективной, важно соблюдать ряд важных правил:
Следуя этим несложным рекомендациям, вы сможете надежно защитить свои томаты от фитофторы и получить обильный и качественный урожай.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.