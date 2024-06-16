Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Употребление алкоголя в самолетах может представлять скрытую опасность
Эксперт назвал сильные стороны недооценённого автомобиля Ford Mondeo
Как поддержать укладку в жару и сохранить ее до вечера
Собчак назвала список самых модных российских женщин
Рыбопромышленники Сахалина приглашают студотряды в свои проекты
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Советы, как побороть компульсивное переедание
Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
Выращиваете малину? Посадите рядом этот простой помощник для сладкого урожая

Секрет вкусной малины кроется в соседстве с этим цветком

3:15
Садоводство » Деревья и кустарники

Выращивание сладкой и ароматной малины — мечта многих садоводов. Но порой даже тщательный уход не гарантирует, что ягоды будут обладать насыщенным вкусом. Однако есть один простой секрет, который поможет вам получить по-настоящему сладкий урожай — посадите рядом с малиной специальное растение.

Почему малина иногда бывает кислой?

Малина — капризная культура, которая достаточно требовательна к условиям выращивания. Даже незначительные нарушения в агротехнике, недостаток питательных веществ или влаги могут существенно повлиять на вкусовые качества ягод.

Чаще всего малина становится кислой или безвкусной по следующим причинам:

  • несбалансированное минеральное питание растений;
  • недостаток солнечного света;
  • слишком загущенные насаждения;
  • переувлажнение или засуха;
  • поражение болезнями и вредителями;
  • неправильный выбор сорта для данных условий.

Однако есть один простой способ, который поможет значительно улучшить вкус малины.

Сладкие ягоды с помощью ромашки

Секрет вкусной малины кроется в ромашке. Это неприхотливое растение, которое способно значительно повысить сахаристость ягод.

Ромашка выделяет в почву особые органические вещества, которые активизируют процессы усвоения питательных элементов малиной. В результате растения получают больше сахаров, что сказывается на вкусовых качествах плодов.

Кроме того, ромашка улучшает общее состояние малиновых кустов, повышая их устойчивость к заболеваниям и стрессовым факторам. А обильное цветение привлекает массу полезных насекомых-опылителей.

Как посадить ромашку рядом с малиной?

Для получения самого сладкого урожая малины высаживайте ромашку в непосредственной близости от малиновых кустов. Идеальное расстояние — 30-50 см.

Ромашку можно сажать рассадой или семенами сразу после высадки малины или в качестве подсадки к уже существующим насаждениям.

При посадке учитывайте, что ромашка может рассеиваться и разрастаться, поэтому сажайте её в один ряд с малиной, а не между кустами.

Также ромашку можно высаживать в виде живой изгороди вокруг малинника. Такое размещение обеспечит равномерное воздействие на всю малиновую плантацию.

Отметим, что ромашку нельзя высаживать непосредственно в лунки с малиной, так как они могут конкурировать за питательные вещества. Соблюдайте рекомендованные интервалы посадки.

Сладкий секрет успешного выращивания малины

Ромашка — это простое, но действенное решение для получения ягод с насыщенным и ярким вкусом. Её соседство стимулирует малину к более активному усвоению питательных веществ, что положительно сказывается на сахаристости плодов.

Попробуйте высадить ромашку рядом с малиной — и вы получите возможность наслаждаться сладкими, ароматными ягодами весь сезон! Это простой, но эффективный способ улучшить вкус вашего любимого ягодного лакомства.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Чем важно подкормить томаты в июне?
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Последние материалы
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Советы, как побороть компульсивное переедание
Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K
Мытьё — не самая приятная процедура для котов
Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Emirates запускает новые рейсы из Дубая на Мадагаскар с пересадкой на Сейшелах
Нюша поделилась информацией о частоте своих визитов к детям
Неожиданные причины потери волос: точка зрения специалиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников