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Защитите урожай черешни от жадных птиц: простой способ, который работает

Как удержать пернатых гостей подальше от дерева

2:49
Садоводство » Деревья и кустарники

Пышное цветение и сочные плоды черешни так манят не только садоводов, но и пернатых соседей. Стайки птиц могут нанести существенный урон урожаю, объедая ягоды еще до их полного созревания. Однако есть простой и эффективный способ защитить черешню от излишне активных пернатых гостей.

Как удержать пернатых гостей подальше от дерева
Фото: commons.wikimedia.org by C. Kuppler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Черешня — одно из самых привлекательных для птиц плодовых деревьев. Её крупные, сладкие ягоды содержат питательные вещества, витамины и углеводы, необходимые пернатым для восполнения энергии. Поэтому птицы, как только заметят созревающие плоды, не упустят возможности ими полакомиться.

Особенно ретиво набрасываются на черешню такие виды, как снегири, дрозды, скворцы, вороны и горлицы. Они могут буквально сдирать с деревьев все ягоды, не оставляя ничего для садовода.

Чтобы сохранить целостность ягод и получить свою долю урожая черешни, нужно использовать эффективные средства отпугивания птиц. Одним из самых простых и доступных вариантов является подвешивание отражающих предметов над деревом.

Для этого отлично подойдут:

  • фольгированные ленты;
  • мишура;
  • болтающиеся CD-диски;
  • металлические или фольгированные ленты;
  • блестящие пластиковые пакеты.

Развешайте эти предметы таким образом, чтобы они свободно качались и отражали солнечный свет. Испуганные птицы будут облетать такую территорию стороной, не рискуя приземляться на дерево.

Эффект достигается за счёт того, что блестящие и подвижные поверхности пугают пернатых. Птицы принимают их за опасные для себя объекты и избегают этого участка сада.

Как правильно вешать отпугивающие предметы?

  • развесьте их равномерно по всей кроне черешни, чтобы защитить все плодоносящие ветви;
  • прикрепите предметы на разной высоте, чтобы создать эффект "мерцания";
  • обновляйте раздражители, когда они потеряют блеск и перестанут двигаться;
  • комбинируйте различные отпугивающие средства для большей эффективности.

Важно! Следите, чтобы защитные приспособления не повредили ветви дерева.

Простой и доступный способ

Вешая блестящие отпугивающие предметы над черешней, вы быстро и эффективно решите проблему набегов пернатых гостей. Такая защита не наносит вреда ни птицам, ни самому дереву. Она лишь заставит пернатых искать другие источники пропитания.

Сохраните свой урожай черешни, просто повесив над деревом немного фольги или мишуры. Это доступное и действенное средство поможет уберечь плоды от жадных птичьих клювов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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