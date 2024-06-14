Когда и как обрезать петунии, чтобы они зацвели во второй раз

Петунии — одни из самых популярных и любимых садоводами цветов. Но со временем их цветение может ослабевать, а растения выглядеть менее декоративно. Однако существует простой способ, который поможет вернуть петуниям обильное повторное цветение в июне.
Одним из ключевых секретов продолжительного цветения петуний является регулярная обрезка. Не позднее первой половины июня необходимо провести омолаживающую обрезку растений.
После обрезки петунии некоторое время будут выглядеть "лысыми", но очень скоро отрастят густую аккуратную крону и начнут обильно цвести.
Обрезка запускает процессы омоложения растений. Она заставляет петунии переключиться с формирования семян на активный рост и закладку новых бутонов. Это позволяет растениям зацвести повторно в июне.
Кроме того, обрезка улучшает воздухообмен в кроне, препятствует загущению и снижает риск развития грибковых болезней.
Повторное летнее цветение петуний радует глаз и продлевает декоративный период. Один прием омолаживающей обрезки в июне — и ваши любимые цветы зацветут с новой силой!
Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.