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Когда и как обрезать петунии, чтобы они зацвели во второй раз

Простой прием, который возродит цветение ваших петуний

2:01
Садоводство » Цветы

Петунии — одни из самых популярных и любимых садоводами цветов. Но со временем их цветение может ослабевать, а растения выглядеть менее декоративно. Однако существует простой способ, который поможет вернуть петуниям обильное повторное цветение в июне.

Простой прием, который возродит цветение ваших петуний
Фото: pixnio.com by Leon Brooks is licensed under public domain

Что нужно сделать?

Одним из ключевых секретов продолжительного цветения петуний является регулярная обрезка. Не позднее первой половины июня необходимо провести омолаживающую обрезку растений.

Как правильно провести обрезку:

  • обрежьте каждый стебель петунии на 10-15 см от верхушки. Срезы делайте на уровне здоровых и сильных боковых побегов;
  • удалите все отцветшие соцветия и засохшие цветки. Это стимулирует образование новых бутонов;
  • слегка укоротите и более тонкие, слабые побеги. Срезы делайте под углом, а не горизонтально.

После обрезки петунии некоторое время будут выглядеть "лысыми", но очень скоро отрастят густую аккуратную крону и начнут обильно цвести.

Почему это работает?

Обрезка запускает процессы омоложения растений. Она заставляет петунии переключиться с формирования семян на активный рост и закладку новых бутонов. Это позволяет растениям зацвести повторно в июне.

Кроме того, обрезка улучшает воздухообмен в кроне, препятствует загущению и снижает риск развития грибковых болезней.

Важные нюансы:

  • обрезку проводите в сухую, солнечную погоду;
  • не забудьте вовремя удалять отцветшие соцветия — это поддержит цветение;
  • при необходимости подкармливайте петунии комплексными удобрениями для цветущих растений.

Повторное летнее цветение петуний радует глаз и продлевает декоративный период. Один прием омолаживающей обрезки в июне — и ваши любимые цветы зацветут с новой силой!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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