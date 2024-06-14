В середине июня обязательно внесите эти подкормки для плодовых деревьев: яблоки и груши не сосчитаете

В середине июня плодовым культурам необходимы подкормки, чтобы обеспечить им хороший рост и развитие.
Для яблонь и груш рекомендуется использовать органические удобрения:
Количество удобрений зависит от возраста деревьев и может варьироваться от 1 до 10 вёдер на одно дерево.
Для вишни и малины следует использовать раствор в половину меньшей концентрации. Внесение удобрений следует проводить в прикорневой зоне, в бороздки глубиной до 10 см.
Эффективность подкормки можно увеличить, сочетая её с ливневыми дождями. В период сухой погоды подкормку следует проводить одновременно с поливом.
Подкормка "по листу" рекомендуется после опадения лишней завязи, когда растения активно растут и формируют урожай. Этот метод дополняет корневую подкормку, способствуя быстрому поступлению питательных веществ в растения. Такая подкормка помогает устранить дефицит микроэлементов и повышает стрессоустойчивость растений.
Для яблонь, груш, вишен и слив подходит раствор мочевины с микроэлементами (30 г на 10 л воды). Это обеспечит хорошую подкормку листьев и поможет бороться с гусеницами. Для ягодных кустарников, таких как смородина, жимолость и вишня, концентрацию мочевины следует уменьшить.
При проведении обработки по листу используйте садовый опрыскиватель в пасмурную и влажную погоду, предпочтительно вечером или утром, чтобы избежать обжигания листьев солнцем. Концентрация удобрения в растворе для опрыскивания по листу должна быть ниже, чем при корневой подкормке, чтобы избежать повреждения растений.
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