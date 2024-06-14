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Крестоцветная блошка камнем упадёт с растений: просто опрысните их этим "волшебным" средством — шансов у вредителя не останется

Как избавиться от крестоцветной блошки?

1:06
Садоводство » Вредители и болезни

Крестоцветная блошка — вредитель, поражающий не только капусту, но и другие культуры (редиску, репу и редьку).

Как избавиться от крестоцветной блошки?
Фото: https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2200093 by Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Припудривание растений ранним утром перед тем, как роса сошла с листьев, даёт хороший эффект. Этот слой отлично прилипает к капусте. Также можно предварительно увлажнить растения водой и затем припудрить зольным порошком. Эту процедуру рекомендуется повторять не менее пяти раз с интервалом 4-5 дней.

В зоне корней также полезно применять золу и табачную пыль, чтобы отпугнуть слизней от капусты.

Борьба с блошкой с помощью народных средств

Не рекомендуется использовать химические средства из-за их потенциальной опасности для человека. Вместо этого предпочтительно использовать следующие народные методы:

Измельчите чеснок (1 стакан) и помидорную ботву в мясорубке, залейте полученную смесь теплой водой (10 литров). Добавьте жидкое мыло и тщательно перемешайте. Опрыскивайте растения этим раствором.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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