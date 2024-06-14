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Вот почему огурцы не плодоносят: эта ошибка лишает до 5 килограммов урожая

Самые частые ошибки при выращивании огурцов

Садоводство » Советы

При выращивании огурцов часто допускаются ошибки, которые могут значительно снизить урожай. Обратите внимание на следующие моменты и проверьте, не совершаете ли вы их:

Самые частые ошибки при выращивании огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Однородность посадок

Сажая только один сорт или гибрид огурцов, вы ограничиваете себя. Разные сорта имеют различные вкусовые качества, назначения и сроки плодоношения. Можно наслаждаться свежими огурцами с начала лета до глубокой осени, мариновать их, готовить салаты и даже хранить часть в свежем виде.

Кроме того, сорта и гибриды, устойчивые к разным болезням, гарантируют урожай хотя бы у некоторых из них. Разнообразие сортов увеличивает ваши шансы на успешный урожай.

2. Избыточный полив

Хотя огурцы любят воду, избыточный полив может привести к болезням и загниванию корней. Важно поддерживать почву влажной, но избегать переливов. Переливы создают благоприятные условия для развития болезней, что может привести к гибели растения.

3. Избыток азота

Хотя огурцы не так чувствительны к избытку азота, как другие культуры, избыток этого элемента может привести к накоплению нитратов в плодах, что может быть вредным для человека.

Интересно, что растения поглощают нитраты из органических удобрений так же, как и из химических. Поэтому важно контролировать количество азота, даже если вы предпочитаете органические удобрения.

4. Нерегулярный сбор урожая

Нерегулярный сбор урожая — одна из главных ошибок при выращивании огурцов. Чем чаще вы собираете плоды, тем больший урожай в итоге получите. Огурец, как и любое другое растение, стремится к размножению. Если на плетях висят готовые плоды, растение не будет наращивать новые.

Специалисты утверждают, что один неубранный плод может лишить вас до 5 килограммов урожая. Это весомая причина для регулярного сбора огурцов.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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