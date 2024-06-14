Заряжаем малину на обилие ягод: летом обязательно проведите эту важную процедуру

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Как правильно обрезать малину и удалять поросль?

2:11
Садоводство » Плодовые

Важно правильно обрезать малину и удалять лишнюю поросль, чтобы не повредить кусты и избежать случайного удаления полезных веток. Процедура важна, чтобы кусты оставались здоровыми и давали хороший урожай. Вот несколько причин для обрезки малины:

Как правильно обрезать малину и удалять поросль?
Фото: commons.wikimedia.org by LGD12345 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Улучшение урожайности. Вовремя обрезая старые и больные ветки, вы способствуете росту новых побегов, что приведёт к лучшему урожаю в следующем году.

Профилактика болезней. Удаляя поврежденные паразитами и заболеваниями ветви, вы предотвращаете дальнейшее заражение кустов.

Формирование крупной ягоды. Срезка лишних побегов помогает растениям направить силы на формирование крупных ягод.

Ухоженный вид. Регулярная обрезка делает малинник более ухоженным и опрятным.

Предотвращение истощения. Избыточные плодоносящие побеги могут истощить кусты, а обрезка помогает этого избежать.

Поросль отбирает питательные вещества у материнского куста, что приводит к уменьшению размеров и ухудшению вкуса ягод. Если не контролировать поросль, участок может зарасти, создавая благоприятные условия для болезней и вредителей.

Как проводить обрезку

Подсчет кустов. В малиннике на каждом квадратном метре должно быть не более двух-трех кустов. Если их больше, лишние растения нужно удалить.

Удаление лишних побегов. Откопайте корневище около лишних побегов. Перережьте корень секатором. Уберите ненужные отростки и засыпьте ямку грунтом. Это предотвратит повторное появление поросли в этом месте.

Удаляйте поросль 4-5 раз за лето. Это позволяет собирать с кустов только крупные и сладкие ягоды.

Лучше удалять поросль, пока она молодая, и не давать ей разрастаться. По периметру малинника можно установить ограждения из шифера или жести, заглубив их на 35-45 см. Это предотвратит распространение корней за пределы барьера.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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