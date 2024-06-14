Заряжаем малину на обилие ягод: летом обязательно проведите эту важную процедуру

Важно правильно обрезать малину и удалять лишнюю поросль, чтобы не повредить кусты и избежать случайного удаления полезных веток. Процедура важна, чтобы кусты оставались здоровыми и давали хороший урожай. Вот несколько причин для обрезки малины:
Улучшение урожайности. Вовремя обрезая старые и больные ветки, вы способствуете росту новых побегов, что приведёт к лучшему урожаю в следующем году.
Профилактика болезней. Удаляя поврежденные паразитами и заболеваниями ветви, вы предотвращаете дальнейшее заражение кустов.
Формирование крупной ягоды. Срезка лишних побегов помогает растениям направить силы на формирование крупных ягод.
Ухоженный вид. Регулярная обрезка делает малинник более ухоженным и опрятным.
Предотвращение истощения. Избыточные плодоносящие побеги могут истощить кусты, а обрезка помогает этого избежать.
Поросль отбирает питательные вещества у материнского куста, что приводит к уменьшению размеров и ухудшению вкуса ягод. Если не контролировать поросль, участок может зарасти, создавая благоприятные условия для болезней и вредителей.
Как проводить обрезку
Подсчет кустов. В малиннике на каждом квадратном метре должно быть не более двух-трех кустов. Если их больше, лишние растения нужно удалить.
Удаление лишних побегов. Откопайте корневище около лишних побегов. Перережьте корень секатором. Уберите ненужные отростки и засыпьте ямку грунтом. Это предотвратит повторное появление поросли в этом месте.
Удаляйте поросль 4-5 раз за лето. Это позволяет собирать с кустов только крупные и сладкие ягоды.
Лучше удалять поросль, пока она молодая, и не давать ей разрастаться. По периметру малинника можно установить ограждения из шифера или жести, заглубив их на 35-45 см. Это предотвратит распространение корней за пределы барьера.
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