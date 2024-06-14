Огурцы будут плодоносить, не останавливаясь: в июне внесите эту подкормку

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Чем подкормить огурцы в июне?

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Садоводство » Советы

Огурцы в течение вегетационного периода нуждаются в подкормках.

Чем подкормить огурцы в июне?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Нашатырный спирт с лимонной кислотой является эффективным средством для подкормки растений. Аммиак действует как азотная подкормка и средство против вредителей. Однако его не рекомендуется использовать в чистом виде, поэтому необходимо смешать его с лимонной кислотой. Лимонная кислота помогает "растворить" аммиак, делая азот доступным для растений. Кроме того, она обеспечивает энергию роста растений.

Для приготовления средства, нужно растворить столовую ложку лимонного порошка в 10 литрах воды и добавить 2 столовые ложки 10% нашатырного спирта. Полученным раствором следует полить растения из лейки с насадкой.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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