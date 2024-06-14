Рассказываем, что делать, если вы в своём саду обнаружили много гусениц

Как бороться с большим количеством гусениц

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если вы в саду обнаружили, что ваши плодовые деревья и ягодные кусты буквально оплетены гусеницами, то это настоящее бедствие для любого садовода. Прожорливые личинки насекомых быстро уничтожают листву, плоды и даже молодые ветви, ослабляя и повреждая растения. Но не стоит отчаиваться - есть действенные способы справиться с нашествием гусениц в саду.

Фото: unsplash.com by Louis Blythe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причин для массового появления гусениц в саду может быть несколько:

благоприятные погодные условия. Теплая влажная погода особенно способствует размножению многих видов гусениц;

отсутствие должного ухода. Запущенный, заросший сорняками участок создает идеальные условия для обитания вредителей;

нарушение севооборота и агротехники. Непрерывное выращивание одних и тех же культур провоцирует размножение их специфических вредителей;

ослабленное состояние растений. Болезни, недостаток питания, стрессы делают деревья и кусты более уязвимыми для нападения гусениц.

Чаще всего в садах встречаются гусеницы непарного шелкопряда, кольчатого коконопряда, зимней пяденицы и других видов. Они быстро уничтожают листву, оголяя ветви, и способны нанести серьезный ущерб насаждениям.

Для эффективной борьбы с гусеницами в саду специалисты рекомендуют использовать комплексный подход:

Механические методы:

Собирайте и уничтожайте гусениц вручную, особенно на молодых деревьях и кустах;

Удаляйте отложенные яйцекладки и кладки гусениц.

Обматывайте стволы деревьев лентами из липкой бумаги, фольги или смолы, чтобы блокировать доступ вредителей.

Биологические препараты:

Опрыскивайте растения бактериальными инсектицидами на основе Bacillus thuringiensis.

Применяйте энтомофаги - природных врагов гусениц, например, наездников.

Химические средства:

Обрабатывайте сад разрешенными инсектицидами, содержащими действующие вещества против гусениц.

Для защиты плодовых деревьев можно использовать акарицидные препараты.

Агротехнические меры:

Регулярно осматривайте деревья и кусты, своевременно выявляя очаги заселения.

Удаляйте сухие ветки, перекопайте почву, ухаживайте за растениями.

Создавайте благоприятные условия для естественных врагов гусениц - птиц, хищных насекомых.

Важно проводить обработки садовых растений против гусениц в самом начале их появления, пока вредители не успели нанести существенный вред. Комплексный подход поможет вернуть сад в здоровое состояние и сохранить урожай.