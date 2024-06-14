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Рассказываем, что делать, если вы в своём саду обнаружили много гусениц

Как бороться с большим количеством гусениц

2:50
Садоводство » Вредители и болезни

Если вы в саду обнаружили, что ваши плодовые деревья и ягодные кусты буквально оплетены гусеницами, то это настоящее бедствие для любого садовода. Прожорливые личинки насекомых быстро уничтожают листву, плоды и даже молодые ветви, ослабляя и повреждая растения. Но не стоит отчаиваться - есть действенные способы справиться с нашествием гусениц в саду.

Как бороться с большим количеством гусениц
Фото: unsplash.com by Louis Blythe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причин для массового появления гусениц в саду может быть несколько:

  • благоприятные погодные условия. Теплая влажная погода особенно способствует размножению многих видов гусениц;
  • отсутствие должного ухода. Запущенный, заросший сорняками участок создает идеальные условия для обитания вредителей;
  • нарушение севооборота и агротехники. Непрерывное выращивание одних и тех же культур провоцирует размножение их специфических вредителей;
  • ослабленное состояние растений. Болезни, недостаток питания, стрессы делают деревья и кусты более уязвимыми для нападения гусениц.

Чаще всего в садах встречаются гусеницы непарного шелкопряда, кольчатого коконопряда, зимней пяденицы и других видов. Они быстро уничтожают листву, оголяя ветви, и способны нанести серьезный ущерб насаждениям.

Для эффективной борьбы с гусеницами в саду специалисты рекомендуют использовать комплексный подход:

Механические методы:

  • Собирайте и уничтожайте гусениц вручную, особенно на молодых деревьях и кустах;
  • Удаляйте отложенные яйцекладки и кладки гусениц.
  • Обматывайте стволы деревьев лентами из липкой бумаги, фольги или смолы, чтобы блокировать доступ вредителей.

Биологические препараты:

  • Опрыскивайте растения бактериальными инсектицидами на основе Bacillus thuringiensis.
  • Применяйте энтомофаги - природных врагов гусениц, например, наездников.

Химические средства:

  • Обрабатывайте сад разрешенными инсектицидами, содержащими действующие вещества против гусениц.
  • Для защиты плодовых деревьев можно использовать акарицидные препараты.

Агротехнические меры:

  • Регулярно осматривайте деревья и кусты, своевременно выявляя очаги заселения.
  • Удаляйте сухие ветки, перекопайте почву, ухаживайте за растениями.
  • Создавайте благоприятные условия для естественных врагов гусениц - птиц, хищных насекомых.

Важно проводить обработки садовых растений против гусениц в самом начале их появления, пока вредители не успели нанести существенный вред. Комплексный подход поможет вернуть сад в здоровое состояние и сохранить урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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