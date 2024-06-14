Причины появления деформированных завязей на сливе и вишне и что с этим делать

Загадка "надутых" завязей на сливе и вишне

2:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Если на ваших плодовых деревьях сливы или вишни вместо ожидаемого обильного урожая вы видите вздувшиеся, неправильной формы завязи, это может быть признаком серьёзной проблемы. Разберёмся, что могло стать причиной такого явления и как с ним бороться.

Фото: pixabay.com by Manseok Kim is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Причины "надутых" завязей на сливе и вишне

Основные причины появления вздутых, деформированных завязей на сливе и вишне:

поражение плодовой почкой. Это грибковое заболевание, вызываемое специфическими патогенами. Оно приводит к тому, что завязи на дереве распухают, становятся неправильной формы, но не растут дальше;

воздействие низких температур. Весенние заморозки, особенно в период цветения, могут повредить молодые завязи, провоцируя их вздутие;

нашествие вредителей. Если на дереве поселились насекомые-вредители, такие как сливовая плодожорка или вишневый клоп, их повреждающее воздействие также способно вызвать деформацию завязей;

нарушение агротехники. Недостаток питательных веществ, влаги, ошибки в обрезке могут ослабить дерево и спровоцировать появление уродливых завязей.

Во всех этих случаях деформированные, "надутые" плоды-завязи так и не смогут полноценно развиться в зрелые плоды.

Что делать с "надутыми" завязями

Как только вы обнаружили на сливе или вишне вздувшиеся, неправильно сформированные завязи, необходимо:

установить причину проблемы. Внимательно осмотрите дерево, проверьте признаки болезней, вредителей, неблагоприятных условий;

принять меры. В зависимости от установленной причины: обработать дерево от грибковых заболеваний, насекомых-вредителей; обеспечить дерево необходимым уходом - поливом, подкормками, правильной обрезкой; при повреждении заморозками ничего сделать нельзя, придется ждать следующего сезона;

удалить деформированные завязи. Их лучше срезать или оборвать, так как они все равно не смогут сформироваться в полноценные плоды. Это позволит дереву сконцентрировать силы на развитии здоровых завязей;

провести профилактику на следующий год. Чтобы в будущем избежать подобных проблем, нужно соблюдать правила агротехники, вовремя проводить обработки от болезней и вредителей.

Если вовремя принять меры, то в следующем сезоне вы сможете рассчитывать на хороший урожай сливы или вишни. А поражённые в текущем году деформированные завязи лучше удалить, чтобы дерево не тратило на них силы.