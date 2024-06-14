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Липкий налёт на яблоне: что это и как с ним бороться

Решаем проблему липкого налёта на яблоне

2:54
Садоводство » Деревья и кустарники

Если вы заметили, что на листьях и молодых побегах вашей яблони появилось липкое блестящее покрытие, скорее всего, это верный признак появления тли. Этот надоедливый вредитель часто доставляет немало хлопот садоводам, постепенно ослабляя и повреждая деревья.

Решаем проблему липкого налёта на яблоне
Фото: commons.wikimedia.org by Slick

Почему на яблоне появляется липкий налёт?

Липкий налёт на листьях и ветвях яблони - результат жизнедеятельности тлей. Эти мелкие насекомые, питаясь соком растения, выделяют липкую сладковатую жидкость - падь. Она оседает на листьях, создавая характерное блестящее покрытие.

Кроме неприглядного внешнего вида, налёт от тли способен принести и другие проблемы:

  • затрудняет фотосинтез, ослабляя растение;
  • способствует развитию грибка, который образует черный налет на пораженных органах;
  • привлекает других вредителей, таких как муравьи, которые "выпасают" тлю;
  • снижает качество плодов, делая их непригодными для употребления.

Поэтому как можно скорее нужно избавляться от липкого налета на яблоне.

Как бороться с липким налетом на яблоне?

Для борьбы с тлей, вызывающей появление липкого налета, существует несколько эффективных способов:

  1. механическое удаление. Можно попробовать аккуратно смыть налет и самих насекомых струей воды. Это трудоемкий, но действенный способ на небольших деревьях;
  2. биологические препараты. Используйте средства на основе энтомофагов - насекомых-паразитов тли. Например, препарат "Искра-био" с тлевым клещом.
  3. химические инсектициды. Применяйте разрешенные для сада инсектициды, содержащие действующие вещества против тли - имидаклоприд, ацетамиприд, пиметрозин;
  4. народные средства. Смесь мыльного раствора и растительного масла можно использовать для опрыскивания пораженных участков. Также эффективны отвары чеснока или табака;

Вне зависимости от выбранного метода важно обработку провести как можно раньше, пока численность тли не достигла критического уровня. Своевременная борьба поможет сохранить здоровье вашей яблони.

Профилактика появления липкого налёта

Чтобы в будущем избежать проблем с тлей на яблоне, можно предпринять несколько профилактических мер:

  • регулярно осматривать дерево на предмет появления вредителя;
  • поддерживать оптимальные условия для роста яблони: полив, подкормки, обрезка;
  • удалять сорные растения вокруг дерева, где могут зимовать насекомые;
  • привлекать в сад насекомых-энтомофагов, уничтожающих тлю.

Соблюдение этих простых правил поможет сберечь ваши яблони от липкого налёта и сохранить урожай качественных плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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