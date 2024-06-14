Липкий налёт на яблоне: что это и как с ним бороться

Решаем проблему липкого налёта на яблоне

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Если вы заметили, что на листьях и молодых побегах вашей яблони появилось липкое блестящее покрытие, скорее всего, это верный признак появления тли. Этот надоедливый вредитель часто доставляет немало хлопот садоводам, постепенно ослабляя и повреждая деревья.

Фото: commons.wikimedia.org by Slick

Почему на яблоне появляется липкий налёт?

Липкий налёт на листьях и ветвях яблони - результат жизнедеятельности тлей. Эти мелкие насекомые, питаясь соком растения, выделяют липкую сладковатую жидкость - падь. Она оседает на листьях, создавая характерное блестящее покрытие.

Кроме неприглядного внешнего вида, налёт от тли способен принести и другие проблемы:

затрудняет фотосинтез, ослабляя растение;

способствует развитию грибка, который образует черный налет на пораженных органах;

привлекает других вредителей, таких как муравьи, которые "выпасают" тлю;

снижает качество плодов, делая их непригодными для употребления.

Поэтому как можно скорее нужно избавляться от липкого налета на яблоне.

Как бороться с липким налетом на яблоне?

Для борьбы с тлей, вызывающей появление липкого налета, существует несколько эффективных способов:

механическое удаление. Можно попробовать аккуратно смыть налет и самих насекомых струей воды. Это трудоемкий, но действенный способ на небольших деревьях; биологические препараты. Используйте средства на основе энтомофагов - насекомых-паразитов тли. Например, препарат "Искра-био" с тлевым клещом. химические инсектициды. Применяйте разрешенные для сада инсектициды, содержащие действующие вещества против тли - имидаклоприд, ацетамиприд, пиметрозин; народные средства. Смесь мыльного раствора и растительного масла можно использовать для опрыскивания пораженных участков. Также эффективны отвары чеснока или табака;

Вне зависимости от выбранного метода важно обработку провести как можно раньше, пока численность тли не достигла критического уровня. Своевременная борьба поможет сохранить здоровье вашей яблони.

Профилактика появления липкого налёта

Чтобы в будущем избежать проблем с тлей на яблоне, можно предпринять несколько профилактических мер:

регулярно осматривать дерево на предмет появления вредителя;

поддерживать оптимальные условия для роста яблони: полив, подкормки, обрезка;

удалять сорные растения вокруг дерева, где могут зимовать насекомые;

привлекать в сад насекомых-энтомофагов, уничтожающих тлю.

Соблюдение этих простых правил поможет сберечь ваши яблони от липкого налёта и сохранить урожай качественных плодов.