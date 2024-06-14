Липкий налёт на яблоне: что это и как с ним бороться

Если вы заметили, что на листьях и молодых побегах вашей яблони появилось липкое блестящее покрытие, скорее всего, это верный признак появления тли. Этот надоедливый вредитель часто доставляет немало хлопот садоводам, постепенно ослабляя и повреждая деревья.
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Почему на яблоне появляется липкий налёт?
Липкий налёт на листьях и ветвях яблони - результат жизнедеятельности тлей. Эти мелкие насекомые, питаясь соком растения, выделяют липкую сладковатую жидкость - падь. Она оседает на листьях, создавая характерное блестящее покрытие.
Кроме неприглядного внешнего вида, налёт от тли способен принести и другие проблемы:
затрудняет фотосинтез, ослабляя растение;
способствует развитию грибка, который образует черный налет на пораженных органах;
привлекает других вредителей, таких как муравьи, которые "выпасают" тлю;
снижает качество плодов, делая их непригодными для употребления.
Поэтому как можно скорее нужно избавляться от липкого налета на яблоне.
Как бороться с липким налетом на яблоне?
Для борьбы с тлей, вызывающей появление липкого налета, существует несколько эффективных способов:
механическое удаление. Можно попробовать аккуратно смыть налет и самих насекомых струей воды. Это трудоемкий, но действенный способ на небольших деревьях;
биологические препараты. Используйте средства на основе энтомофагов - насекомых-паразитов тли. Например, препарат "Искра-био" с тлевым клещом.
химические инсектициды. Применяйте разрешенные для сада инсектициды, содержащие действующие вещества против тли - имидаклоприд, ацетамиприд, пиметрозин;
народные средства. Смесь мыльного раствора и растительного масла можно использовать для опрыскивания пораженных участков. Также эффективны отвары чеснока или табака;
Вне зависимости от выбранного метода важно обработку провести как можно раньше, пока численность тли не достигла критического уровня. Своевременная борьба поможет сохранить здоровье вашей яблони.
Профилактика появления липкого налёта
Чтобы в будущем избежать проблем с тлей на яблоне, можно предпринять несколько профилактических мер:
регулярно осматривать дерево на предмет появления вредителя;
поддерживать оптимальные условия для роста яблони: полив, подкормки, обрезка;
удалять сорные растения вокруг дерева, где могут зимовать насекомые;
привлекать в сад насекомых-энтомофагов, уничтожающих тлю.
Соблюдение этих простых правил поможет сберечь ваши яблони от липкого налёта и сохранить урожай качественных плодов.