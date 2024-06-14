Мульчирование хвойными иголками: какие растения оценят этот приём

Эти растения любят мульчу из хвойных иголок

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мульчирование — один из самых эффективных способов ухода за растениями в саду. Он помогает сохранить влагу в почве, подавляет сорняки, обогащает землю питательными веществами. Садоводы используют для мульчирования хвойные иголки. Но не все растения одинаково хорошо реагируют на этот натуральный мульчирующий материал.

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Растения, которым подойдет мульча из хвойных иголок

рододендроны и азалии. Эти вечнозеленые кустарники предпочитают кислую почву, поэтому подкисляющее действие хвои им только на пользу. Мульча из иголок сохранит необходимую для этих растений влажность грунта;

вересковые. К ним относятся различные эрики, брусника, голубика. Как и рододендроны, вересковые любят кислые почвы, которые обеспечивает мульча из хвои;

хвойные деревья и кустарники. Для самих "хвойников" — елей, сосен, можжевельников — иголочная мульча — идеальный вариант. Она поддерживает нужную кислотность грунта и замедляет рост сорняков;

папоротники. Многие виды папоротников предпочитают полутенистые места с постоянной влажностью. Мульча из хвои будет им кстати, сохраняя почву влажной;

некоторые вечнозелёные многолетники. Например, ландыши, барвинок, толокнянка также положительно реагируют на мульчирование хвойными иголками.

Растения, которым не подходит мульча из хвои

Не все культуры терпимо относятся к подкисляющему воздействию хвои. Избегают такой мульчи:

декоративные травянистые многолетники с нейтральными или слабощелочными потребностями, например, пионы, ирисы, лилейники;

луковичные культуры — тюльпаны, нарциссы, гиацинты;

овощные культуры — томаты, капуста, морковь;

газонные травы. Кислая почва негативно скажется на их росте.

Для этих растений лучше подойдут другие виды мульчирующих материалов, например, измельчённая кора, перегной, солома.

Правильное применение хвойной мульчи

Чтобы мульчирование хвойными иголками принесло максимум пользы растениям, важно соблюдать несколько правил:

толщина слоя мульчи должна быть 5-10 см. Это достаточно, чтобы сдерживать рост сорняков и сохранять влагу;

перед укладкой мульчи рекомендуется пролить почву водой. Это убережет корни растений от пересыхания;

обновляйте слой хвои по мере его истощения, чтобы поддерживать нужный уровень кислотности грунта.

Внимательно подходите к выбору растений для мульчирования хвойными иголками. Это поможет создать в саду максимально благоприятные условия для их роста и развития.