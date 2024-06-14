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Муравьи-вредители на участке: действенные методы борьбы в домашних условиях

Методы эффективного уничтожения муравьёв на даче

2:59
Садоводство » Вредители и болезни

Муравьи - весьма распространённые насекомые-вредители, которые могут принести немало хлопот владельцам загородных домов и дач. Кроме того, что они способны портить посадки, муравьи ещё и очень живучие, и от них порой сложно избавиться. Однако есть действенные методы борьбы, в том числе приготовление собственных приманок.

Методы эффективного уничтожения муравьёв на даче
Фото: inaturalist.org by Jake Nitta is licensed under CC BY 4.0

Почему возникают муравьиные колонии

Муравьи предпочитают селиться там, где им доступны источники питания и влаги. Их привлекают сладкие продукты, крошки, сиропы, откуда они активно собирают "корм" для личинок и маток. Скопления муравьев также появляются рядом с компостными ямами, гнилыми пнями, мусорными баками. 

Кроме того, муравьи могут обживать полости под фундаментом, в стенах или между плитами террас. Такие места служат для них комфортным гнездом, где они быстро размножаются. Избавиться от их колоний бывает весьма непросто.

Как сделать эффективные приманки

Существует несколько рецептов домашних приманок, которые действуют на муравьев безотказно:

  • сахарно-борная ловушка. Смешайте 1 ч.л. борной кислоты с 1 ст.л. сахара, добавьте немного воды до кашицеобразной консистенции. Разложите полученную массу небольшими порциями в местах скопления муравьев;
  • приманка с мёдом и борной кислотой. Смешайте 1 ч.л. меда с 1 ч.л. борной кислоты и небольшим количеством воды. Полученную кашицу выложите тонким слоем в местах появления муравьёв;
  • отрава на основе арахисового масла. Возьмите 1 ч.л. арахисового масла и смешайте его с 1 ч.л. борной кислоты. Разложите эту массу небольшими порциями на пути движения муравьёв;
  • соевый соус с борной кислотой. Для приготовления этой смертельной приманки нужно смешать 1 ч.л. соевого соуса и 1 ч.л. борной кислоты. Распределите смесь в местах скопления насекомых.

Все эти рецепты просты в приготовлении и очень эффективны. Борная кислота в составе приманок действует как медленный яд, постепенно уничтожая целые муравьиные колонии за 2-3 дня. При этом она не вредит домашним животным, птицам и людям.

Приманки нужно размещать небольшими порциями в местах наибольшей активности муравьев, чтобы они успели перенести их в гнездо. Однако не забывайте о технике безопасности при работе с борной кислотой - надевайте перчатки и не допускайте попадания на кожу или в глаза.

Используя народные рецепты домашних приманок, вы эффективно избавитесь от назойливых насекомых-вредителей, сохранив при этом экологию и безопасность вашего участка.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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