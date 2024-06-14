Тархун на даче: как вырастить ароматную пряную зелень

Тархун - это многолетнее травянистое растение, известное своим ярко выраженным ароматом. Его листья и стебли широко используются в кулинарии для придания особого вкуса и аромата различным блюдам. Тархун также обладает множеством лечебных свойств. Поэтому дачники стремятся вырастить это растение на своём приусадебном участке.
Тархун относится к семейству сложноцветных. На родине, в Закавказье и Средней Азии, он известен как эстрагон. Растение образует мощные прикорневые розетки листьев, из которых вырастают высокие облиственные стебли. Листья тархуна длинные, узкие, слегка серебристые, с характерным анисовым ароматом.
Тархун считается довольно неприхотливой культурой, однако для получения хорошего урожая нужно соблюдать несколько важных условий.
Тархун предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. Идеально, если это будет легкая, плодородная и хорошо дренированная почва. Растение не выносит застоя влаги, поэтому участок должен быть слегка возвышен.
Размножать тархун можно как семенами, так и делением куста. Семена высевают рано весной в открытый грунт или на рассаду. При выращивании рассады ее высаживают в открытый грунт в мае-июне.
Ухаживать за тархуном нужно регулярно: его необходимо поливать, рыхлить почву, удалять сорняки. Растение хорошо реагирует на внесение органических и минеральных удобрений.
Чтобы обеспечить тархуну хорошую перезимовку, осенью участок мульчируют торфом или опилками.
Первый урожай листьев можно получить уже в первый год. Для этого растения срезают на высоте 10-15 см от земли. За сезон можно собрать 2-3 укоса.
Тархун используют свежим, сушеным, замороженным. Его добавляют в первые и вторые блюда, салаты, маринады, соусы. В народной медицине это растение применяется как мочегонное, тонизирующее и общеукрепляющее средство.
Таким образом, выращивание тархуна на дачном участке не представляет особой сложности. Этот ароматный многолетник станет ценным дополнением к вашей пряной грядке, обеспечивая полезными питательными веществами и придавая неповторимый вкус любимым блюдам.
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