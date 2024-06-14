Тархун на даче: как вырастить ароматную пряную зелень

Секреты выращивания тархуна

2:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Тархун - это многолетнее травянистое растение, известное своим ярко выраженным ароматом. Его листья и стебли широко используются в кулинарии для придания особого вкуса и аромата различным блюдам. Тархун также обладает множеством лечебных свойств. Поэтому дачники стремятся вырастить это растение на своём приусадебном участке.

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Особенности тархуна

Тархун относится к семейству сложноцветных. На родине, в Закавказье и Средней Азии, он известен как эстрагон. Растение образует мощные прикорневые розетки листьев, из которых вырастают высокие облиственные стебли. Листья тархуна длинные, узкие, слегка серебристые, с характерным анисовым ароматом.

Тархун считается довольно неприхотливой культурой, однако для получения хорошего урожая нужно соблюдать несколько важных условий.

Выбор места и почвы

Тархун предпочитает солнечные, защищенные от ветра участки. Идеально, если это будет легкая, плодородная и хорошо дренированная почва. Растение не выносит застоя влаги, поэтому участок должен быть слегка возвышен.

Посадка и уход

Размножать тархун можно как семенами, так и делением куста. Семена высевают рано весной в открытый грунт или на рассаду. При выращивании рассады ее высаживают в открытый грунт в мае-июне.

Ухаживать за тархуном нужно регулярно: его необходимо поливать, рыхлить почву, удалять сорняки. Растение хорошо реагирует на внесение органических и минеральных удобрений.

Чтобы обеспечить тархуну хорошую перезимовку, осенью участок мульчируют торфом или опилками.

Сроки сбора и использование

Первый урожай листьев можно получить уже в первый год. Для этого растения срезают на высоте 10-15 см от земли. За сезон можно собрать 2-3 укоса.

Тархун используют свежим, сушеным, замороженным. Его добавляют в первые и вторые блюда, салаты, маринады, соусы. В народной медицине это растение применяется как мочегонное, тонизирующее и общеукрепляющее средство.

Таким образом, выращивание тархуна на дачном участке не представляет особой сложности. Этот ароматный многолетник станет ценным дополнением к вашей пряной грядке, обеспечивая полезными питательными веществами и придавая неповторимый вкус любимым блюдам.